Az osztrák ligában megszokhattuk az elmúlt években, hogy nincs előre lefutott mérkőzés, bárki nyerhet bármelyik csapat ellen. Kedden a liga utolsó Graz látogatott a Raktár utcába, és bár a listavezető Volán gyorsan kétgólos előnyre tett szert, az osztrákok visszakapaszkodtak és ki is egyenlítettek. Ám ekkor jött Magosi Bálint, és megszerezte harmadik gólját is ezen az estén, erre jött még Bartalis szólója, majd Hári üreskapus találata később. Nehéz mérkőzés volt, de fontos pontok landoltak megint a zsákban.

– Az első harmaddal teljes mértékben elégedettek lehetünk, a megbeszéltek szerint a mérkőzés hátralevő részében is azt szerettük volna folytatni. Ez sajnos nem sikerült, leginkább azért, mert nem voltunk elég fegyelmezettek abból a szempontból, hogy a cseréink hosszát és időzítését hogyan tartjuk be. Mindig többet és többet akartunk, bonyolítottuk a játékot és magunkra húztuk az ellenfelet. Saját magunknak köszönhetjük azt, hogy kiegyenlítettek és izgalmas lett a véget. Ettől függetlenül a harmadik harmadban megint sikerült azt a karakterünket megmutatni, hogy nem szeretjük kiengedni a kezünkből a mérkőzést. Mindig vannak és lesznek is olyan dolgok, amelyeket edzőként kevésbé szeretünk látni, de azt hiszem ezekből tudunk tanulni és azok a játékosok is, akik érintettek benne, ők is pontosan tisztában vannak ezzel. Megbeszéljük a tapasztalatokat, biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésen nem látunk majd ilyen „butaságokat”. Szerencsések vagyunk, hogy így is tudtunk nyerni. Örülök annak is, hogy karácsony környékén hazai pályán behúztuk a három pontot, ez számít a nap végén, menetelünk tovább – mondta Kiss Dávid, a Fehérvár vezetőedzője.

– A két bekapott gól ellenére nem kezdtünk el pánikolni, olyan gyorsan találtak ők is két gólt, ahogy mi is az első harmadban. Nem mondanám azt, hogy a vezetés után visszavettünk volna, talán kicsit ellaposodott a játékunk, ami nem elfogadható, de ez történt. A szerencsénk az volt, hogy gyorsan találtunk egy harmadik gólt az egyenlítés után, onnantól kezdve pedig már nem engedtük ki a meccset a kezünkből – nyilatkozta a mesterhármast szerző Magosi Bálint.

Csütörtökön a hatodik Villach otthonában vizitálnak a Fejér vármegyeiek, a hosszú buszút után az sem lesz egy egyszerű találkozó, rangadó vár a Volánra Ausztriában. A két fél idei mérlege egyelőre két fehérvári, egygólos sikert mutat.