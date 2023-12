A Volán továbbra is tartja helyét az élmezőnyben, jelen állás szerint ugyanannyi pontja van a kék-fehéreknek, mint az éllovas Salzburgnak, igaz a bikák egy meccsel kevesebbet játszottak. A Fehérvár bár hetek óta tartalékos összeállításban kénytelen játszani a sérülések miatt, nem szakadt ki az élbolyból, Háriék éppen hármas győzelmi szériában vannak, legutóbb épp a Vorarlberget győzték le 5-4-re a Raktár utcában.

– A saját játékunk ritmusát kell diktálnunk folyamatosan és nem szabad felülnünk az ellenfél játékának. Az Asiago mást játszik, mint a Vorarlberg, jóval passzívabbak a semleges harmadban, úgyhogy arra kell egy jó tervet kialakítanunk, hogy a semleges harmadon gyorsan és egyszerűen tudjunk áthaladni és onnan építkezzünk a támadásokban. Saját szisztémánkat kell rájuk erőltetni, és akkor nem érhet minket meglepetés, ha nem koncentrálunk eléggé, akkor az Asiago megbünteti majd – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A fehérváriaknak mentálisan kell készen állniuk, hiszen a játékosokat elkényelmesítheti a két csapat legutóbbi ütközete, november 18-án 10-2-re nyert a Volán.

– A srácok is tisztában vannak vele, hogy az a legutóbbi mérkőzés, ahol tíz gólt lőttünk nekik, az nem reális és valószínűleg nem történik majd meg újra. Az egy nagyon jó találkozó volt a mi szemszögünkből, hiszen sokan szereztek pontokat, mesterhármast is lőttünk. Ahhoz azonban, hogy továbbra is a tabella elején tudjunk maradni, ahhoz megint egy erős mérkőzésre lesz szükségünk és nem mehetünk bele az összecsapásba a nagy arányú győzelemből kiindulva. Ezzel tisztában van vele a csapat és a stáb is – nyilatkozta Kiss.