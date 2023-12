Rendkívül fiatal delegációt küldött csatába a Fehérvár Küzdősport SE a 100. magyar bajnokságon. A budapesti Gerevich Sportcsarnokban harminc párharcot rendeztek a nyitónapon.

A párizsi olimpiai kvótával rendelkező Hámori Luca jutott ellenfélül rögtön a felnőtt ob elején Hollósi Jázminnak. A 66 kg-osok csatájában a kőszegi Hámori hamar eldöntötte a meccset, Turós Arnold tanítványára kétszer is rá kellett számolni az első menetben, sőt, a második után be is szüntette a küzdelmet a vezetőbíró.

A férfiak 63,5 kg-os súlycsoportjában Bögyös Levente egyhangú pontozással kapott ki a csepeli Száraz Gergőtől.

67 kg-ban a BHSE-s Énekes Dominik ugyancsak egyhangú pontozással verte a fehérvári Ignácz Viktort.

Németh Zsolt sem járt jobban a 75 kilogrammosok között, Dióssi Csaba (UTE) győzte le.

Az ob - melyen 50 klub, 166 versenyzője (55 nő és 111 férfi) indul - csütörtökön 11 órától folytatódik. A második napon 47 mérkőzés szerepel a programban.

Ringbe száll 57 kg-ban Hippeller Panna, 60 kg-ban Nagy Evelin, a +81 kilósok között Zsoldos Virág, valamint a férfiak 67 kilogrammos kategóriájában Major Milán.