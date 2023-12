Repül az idő – jegyezték meg többen a sportcsarnokba lépve. Ahogy közeledett a hivatalos megnyitó időpontja, úgy érkeztek egyre többen a létesítménybe, jöttek kicsik és nagyok egyaránt, érthetően a középkorosztály tagjai voltak többen. A 19 éve, a Guimaraes elleni, idegenbeli bajnokin tragikus hirtelenséggel hunyt el Fehér Miklós, a 24 éves, nagyszerű futballista halálát hirtelen szívmegállás okozta. Emlékét azóta is őrzi utolsó klubja, a portugál SL Benfica, valamint hazai egyesülete, a Győri ETO.

A hétvégén ismét megemlékeztek a kiváló csatárról. A korábbi időszakban többször sor került az eseményre, a rendezvény az utóbbi években elmaradt, azonban ezúttal új szintre emelték. Megható pillanatok zajlottak az első mérkőzést megelőzően, a válogatott támadó pályafutásának legszebb góljai pörögtek a táblán, aztán Dárdai Pál Berlinből jelentkezett be a nagy kivetítőn és üdvözölte a megjelenteket, valamint természetesen beszélt Fehér Mikiről, különleges sportolói és emberi kvalitásairól. Hozzátette, ő az öccsét veszítette el egy somogyi futballmérkőzésen, testvére ráadásul édesapjuk karjai között halt meg, tehát pontosan tudja, mit jelent egy ilyen tragédia, mit érezhetnek azóta is családtagok.

Fehér Miklós édesapja, idősb Fehér Miklós, valamint a polgármester, Dézsi Csaba azt emelte ki, fontos, hogy sokan eljöttek, méltón őrzi Miki emlékét. Az utóbbi közel harminc esztendő legjobb magyar labdarúgói – illetve sokan körülük – tisztelték meg a rendezvényt, eljött Détári Lajos – nem húzott dresszt, az egyik gárdát dirigálta -, a békéscsabai, majd angyalföldi klasszis, Váczi Zoltán viszont kergette a labdát a parketten. Négy csapat szerepelt, az ETO öregfiúk, a magyar válogatott, Fehér Miklós barátai és az NB I all stars gárdája. Pályára lépett Juhász Roland és Huszti Szabolcs, a Dunaferr korábbi gólkirálya, Tököli Attila, valamint szóhoz jutott Tiber Krisztián, a Vidi nevelésű csatára, aki az 1997-98-as idényben a Gázszer FC gólkirályi címet szerzett, 20 találattal. A magyar válogatott–Fehér Miklós barátai nyitómeccs első gólját Huszti Szabolcs lőtte, aztán beköszönt Tököli Attila és Lisztes Krisztián is, gálameccsekről lévén szó, potyogtak a gólok. Tiber Krisztián a tornán négyszer volt eredményes, valamint két gólpasszt is jegyzett.

- A gálát Stark Péter, Fehér Miklós korábbi győri és válogatottbeli csapattársa és barátja szervezte, ő szólt, örömmel vennék, ha pályára lépnék. Nagyon jó, hogy gondoltak rám, ha meghívnak, természetesen boldogan jövök jövőre is. Ismertem Mikit, annak idején többször beszéltünk, ellenfélként találkoztunk. Amikor gólkirály lettem, 20 találattal, ő is előkelő helyen szerepelt a listán, 13-szor volt eredményes, majd Portóba igazolt. Az 1997-98-as idény során Hámori Ferenc és Váczi Zoltán 17-17 gólt ért el, Orosz Ferenc 16, Nicolae Ilea 15, Kulcsár Sándor, Horváth Ferenc és Fehér Miki 13 alkalommal köszönt be az ellenfelek hálójába. Mögöttük is komoly futballisták következtek, az egyaránt 12 gólos Vincze Ottó, Kenesei Krisztián, Herczeg Miklós és Kámán Attila. Az utolsó, egymás ellen vívott meccsünkön, a Sóstói Stadionban az én gólommal nyertünk 1-0-ra a Győr ellen, nem sokkal később bejelentették, hogy Portóba távozik. Rendkívüli tehetség volt, 18 évesen már biztos pont a Győri ETO-ban. Ezúttal a Fehér Miklós barátai nevű együttesben kaptam szerepet, például Bajzát Péter, Priskin Tamás, Bognár Zsolt, Sipeki István, Oross Márton társaságában.

A fentebb említettek között Tiber az élvonalbeli pályafutását Debrecenben kezdő, de öt éven át Győrben is sikeresen szereplő támadóval, Bajzát Péterrel töltötte a legtöbb időt közösen a gyepszőnyegen, a DVSC színeiben, a 2001-2002-es idényben. A nemzetközi porondon, az EUFA- kupában is érdekeltek voltak, a moldáv Nistru Otaci együttesén könnyedén léptek túl, azonban a francia Girondins Bordeaux megoldhatatlan feladatnak bizonyult, a kinti, 5-1-es vereség után a hazai 3-1-es siker nem volt elég a továbbjutáshoz. A gólvágó a pároscsata során idegenben góllal és gólpasszal jelentkezett.

Tiber a közelmúltban, 2021 nyarától két éven át dolgozott anyaegyesületénél, a Fehérvár FC utánpótlásában, az U14-es korosztályban másodedzőként, Gál Péter segítőjeként. A megbízatása a nyáron véget ért, azóta focisulit üzemeltet, elmondása szerint naponta általában 15-20 gyereknek - köztük fiúknak és lányoknak – tart foglalkozásokat, egyéni képzéseket. Akadnak köztük tehetségesek és kevésbe ügyesek egyaránt.