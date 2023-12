MÁV Előre-Foxconn – Szent Benedek RA 3:1 (-24, 16, 19,

Székesfehérvár, 102 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Sík Barbara

MÁV Előre-Foxconn: Dvoracek 29, Király-Tálas, Vacsi 11, Matos 9, Szabó L., Pallag 12. Csere: Kovács E. (liberó), Michalewicz 1, Markovic, Andersson 6., Orosz. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Szent Benedek RA: Szerényi 3, Wojcik 12, Berkó L. 2, Castero Cruz 9, Szakály 3, Pérez Ramos 19. Csere: Fáth, Nagy E. (liberók), Krakoczki, Schneider, Gatard 3, Kobaidze 1. Vezetőedző: Kristian Michailov.

Az idei szezonban eddig három alkalommal találkoztak a felek, és ebből az SZBRA jött ki jobban. A balatonfüredi gárda a Magyar Kupában kétszer győzte le a Lokit, míg az Extraligában a fehérváriak nyertek. Az előzetes várakozások kiélezett, nagy csatát ígértek, nem véletlenül, hiszen eddig minden összecsapás öt szettig tartott.

Egy szépségdíjas, hosszú labdamenet után Szakály Stefánia szerezte a mérkőzés első pontját. Ahogy a korábbi összecsapásokon, most is az SZBRA indított valamivel jobban, és vezetett két-három ponttal, 3:6. Maia Dovarcek sistergős ász-nyitása ugyan közelebb hozta a csapatokat, de ugyanő a második szervát már a hálóba bombázta. Dvoracek nem sokkal később szinte kiütötte Szakályt, és ezzel először egyenlítettek a kék-fehérek, 8:8. Az amerikai átlóval láthatóan nem tudtak mit kezdeni a vendégek, zsinórban három pontot ért el, és ezzel már előnybe is került csapata, 10:9. Innentől fej-fej mellett haladtak, és a folytatásban főleg a MÁV Előre-Foxconn neve mellett állt a magasabb szám az eredményjelzőn. 16-nál érte utol, majd vette át a vezetést Pérez Ramos leütései után a Balaton-parti együttes, 16:17. Továbbra is Dvoracek vitte a prímet a hazaiaknál, és két hajszálpontos ütése fordítást hozott a szett hajrájához érve, 21:20. 24-nél Dvoracek nem tudta lezárni a játékrészt, viszont Pérez Ramos kegyetlenül bevágta, és ezzel lépéselőnybe kerültek a fehér mezesek.

A második játszmát megint jobban kezdték a látogatók, 4:1-es vezetésüket követően próbálta magát összeszedni a MÁV Előre. 6-nál nemcsak befogta ellenfelét, hanem Dvoracek szervájából már előnybe is kerültek, 7:6. Nem hagyta magát az SZBRA, 10-nél egalizált, és igen küzdelmessé vált újfent a párharc ezzel. Az egyik oldalon Dvoracek, míg a füredieknél Pérez Ramos volt a vezér, sokszor úgy tűnt, kettejük csatája fog dönteni. Más kérdés, hogy a fehérvári toronymagasan már a második szettben a mezőny legeredményesebb játékosa volt 20 ponttal. Jóvoltából el is húztak a kékek, zsinórban szereztek öt pontot, és 19:12-es, megnyugtató vezetést kovácsoltak, és nem is adták ki a kezükből a részgyőzelmet.

A harmadik etapra is lendületben maradt a Loki, ültek a labdáik, a blokkok jól sikerültek, és így nem volt meglepő, hogy 6:2-re elléptek. A fehérvári nevelésű Berkó Liliána ász szervája hozta közelebb a Füredet, de az egyenlítésük ezúttal elmaradt. Egy-két ponton belül nem engedte riválisát a MÁV Előre, és magabiztosan haladt az újabb szett-siker felé, amit aránylag könnyedén realizáltak a lányok.

A negyedik játszmát összeszedett játékkal nyitotta a hazai csapat, mindenki egy kis szeletet adott a közösbe, 9:3-as vezetésüknél, Dvoracek leütése, majd ásza után pedig úgy nézett ki, hogy lélekben fel is adta az SZBRA. Akadt ugyan néhány próbálkozásuk, hogy szorosabbá tegyék az állást, de a kékek biztosan meneteltek céljuk elérése felé, 18:7. Az „i”-re a pontot Linda Andersson tette fel, és zárta le a 91 percig tartó csatát.

A MÁV Előre-Foxconn talán a szezon legjobb eddigi teljesítményét nyújtotta, és teljesen megérdemelt győzelmet aratott és nem mellékesen a tabella 2. helyére lépett.

- Idén nagy csatákat vívunk a Balatonfüreddel, így ez az eredmény elégedettséggel tölt el. Büszke vagyok a lányokra, mert a karácsonyi időszakban különösen erős koncentrációra van szükség a jó teljesítményhez. Az utóbbi hetekben sok egészségügyi problémával kellett megküzdenünk, ezért a mai győzelem rendkívül sokat jelent. Reméljük ezzel a szurkolóinkat is sikerült meggyőzni arról, hogy a csapat jó irányba halad, folyamatosan fejlődik. A játékosok fantasztikus egységet alkotnak, így nincs kétségem afelől, hogy jövőre még jobbak leszünk. – értékelt Lukasz Przybylak a fehérváriak vezetőedzője a találkozó után.