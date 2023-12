A megmérettetés 19 órakor kezdődik, és ami a lényeg, hogy ismét egész éjjel, legalább hajnali háromig pattoghat a labda a Pázmándi Sportközpontban. Az eseményre korosztálytól függetlenül lehetett jelentkezni. A tornán résztvevő csapatok a környék minden szegletéből jelezték érkezősüket. A házigazdák mellett Székesfehérvárról, Érdről, Gárdonyból, Kápolnásnyékről, Veszprémből, Velencéről, Sukoróról, Válból és Bakonycsernyéről jelentkeztek csapatok. A mérkőzések minden valószínűség szerint – akárcsak az előző években - teltházas lelátók előtt zajlanak majd. Egy biztos, hogy garantált lesz a nemes küzdelem, és természetesen a remek hangulat.

- Ugyanúgy, ahogy a korábbi évek során, tíz csapattal kívánjuk megrendezni a tornát, és már idejekorán betelt a létszám. Rengetegen érdeklődtek, kis túlzással még egyszer ennyi gárda is elindulhatott volna, ha lenne kapacitásunk. Igazság szerint a téli torna minden évben népszerűbb, mivel a holtidényben tartjuk, és ki vannak éhezve a játékosok egy jó kis focira. A 15 perces összecsapásokon 5+1-es csapatok fognak majd megmérkőzni a szabványos 3x2 méteres kézilabda kapukra, többnyire tíz-tizenkét fős keretekkel. – tájékoztatta Kerkuska Miklós főszervező a Fejér Megyei Hírlapot.

Az korábbi évekhez hasonlóan most is lesznek különdíjak, így a legjobb kapus, a legjobb góllövő, valamint a legjobb mezőnyjátékos teljesítményét is elismerik a szervezők.

Legutóbb júliusban rendezték meg hetedszer a tornát, akkor a Legendák (Szabadegyháza) csapata végzett az élen a Velence TSE, és a kápolnásnyéki Amigos együttesei előtt. Ezen az éjszakán a 24 mérkőzésen 87 gól esett, és több mint 90 játékos lépett pályára.