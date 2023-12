Nagy Evelin bunyózik egy fiatal titánnal

Fotó: NAGY NORBERT

A felnőtt magyar bajnokságra tíz versenyzőt küld a Turós Arnold vezette fehérvári ökölvívó egyesület, míg a Sztárbox műsorban Berki Mazsi döntőt vív a hölgyek viadalában. A kiemelt ökölvívókkal kezdők, hobbisták, de még az aprónép, vagyis a legkisebb utánpótlás is kesztyűzhetett a Jáky tornatermében. A profik között menetelő Balogh Bálint, a korosztályos magyar bajnok Nagy Evelin, Hippeller Panna, Bajcsi Flóra, Tóth Adrián csak néhány név az egyesület legjobbjai közül. Ők is, de a nyomdokaikban robogó tehetségek, vagy az ovisok, sőt, a hobbisták is kesztyűt húztak a közös edzésen. Közel nyolcvan, a bokszot szerető és űző sportoló tréningezett együtt, majd a jó hangulatú edzést követően Berki Mazsi édesanyja jóvoltából hatalmas tortából falatozhattak a bunyósok.

Közös tréning

Fotó: NAGY NORBERT