A Tüskecsarnokban vasárnap óta kergetik a pakkor a junior gárdák. A magyar válogatott is a múlt hét utolsó napján kezdte meg a tornát, az első ellenfél Kazahsztán volt. A két együttes pár nappal korábban felkészülési mérkőzésen összecsapott már egymással, akkor a kazahok nyertek. A találkozó kimenetele ezúttal sem volt más, pedig jóval több is benne lehetett volna magyar szempontból a játék képe alapján. Sajnos Kazahsztán egy 3-0-ás utolsó harmaddal eldöntötte végleg a pontok sorsát.

– Kicsit óvatosabbak voltunk az elején, jól kezdett Kazahsztán, de aztán mi is felvettük a tempót. A második harmad szerintem a miénk volt, jól mentünk egészen a harmadik bekapott gólunkig, ezt követően megint kicsit görcsössé vált a játékunk. Összességében az 5-2-es végeredmény szerintünk nem tükrözi a látottakat, jóval szorosabb találkozó volt ennél. Kevesebb gólt kell kapnunk, ebben már az osztrákok elleni találkozóra sikerült is előre lépnünk – nyilatkozta Arany Máté, a FEHA19 és a magyar U20-as válogatott másodedzője.

Ahogy a szakember is fogalmazott, Ausztria ellen egy karnyújtásnyira volt a pontszerzés. A fehérvári Farkas nyitotta meg a gólok sorát, de aztán az osztrákok megfordították az állást. A szintén FEHA19-es Dobos egyenlített, ám ez pontot nem ért, mivel a rendes játékidő utolsó percében megszerezte a vezetést és egyben a győztes gólt is Ausztria.

– Eléggé hektikus találkozó volt ez is, az elejétől nagyon szaggatott volt a meccs a sok kiállítás miatt. Saját magunkat hozzuk egyelőre nehéz helyzetbe azzal, hogy a támadó harmadban sok kiállítást összeszedünk. Ezeket el kell kerülnünk a jövőben. A két találkozó között is fejlődtünk, látszódott, hogy nagyon apró dolgokon múlhat egy ilyen szoros összecsapás egy világbajnokságon. Benne volt a játékban a fordításunk is, a középső játékrészben többször is beszorítottuk őket.

Bár két lejátszott mérkőzést követően egyelőre pont nélkül áll a magyar válogatott, a mutatott játék mindenképpen bizakodásra ad okot a bennmaradást illetően. A mieink egyelőre a támadó harmadban összeszedett kiállításokkal szenvednek, de Arany Máté szerint ebben előre tud majd lépni az együttes.

– Higgadtabbaknak kell maradnunk, még felelősségteljesebb hokit kell bemutatnunk a folytatásban. Keményen dolgoznak a srácok, négy olyan sorunk van, amelyeket bármikor bármilyen szituációban tudunk használni. Talán néha túlságosan akarunk, a támadó harmadban sem akarjuk elveszíteni a korongokat, azonnal nyomást akarunk helyezni az ellenfélre. Ebben belecsúszhatnak kiállítások, a játékvezetők talán az Erste Ligában megengedettekhez képest szigorúbbak. Meg kell szokni, meddig lehet elmenni, ezek nem felelőtlenségből adódnak, jobban kell figyelnünk az ütőkre, és inkább lábból kell megoldanunk a feladatot. A dolgok, amelyeket csinálunk a pálya minden területén, azok jól néznek ki. Kicsi hiányzik csak a sikerekhez.

Remélhetőleg ez a kicsi már Japán ellen meglesz a magyarok oldalán. Az eddigi két lejátszott találkozón mind a négy fehérvári játékos szerepet kapott, Dobos két gólt, Farkas egyet szerzett a világbajnokságon.

– Dobos nagyon jól játszik eddig, azt hozza, amit elvárunk tőle, de ez igaz a többiekre is. Farkas László, Bajkó Botond, Salamon Zoltán is jól teljesít. Ennek örülök, Farkas is betalált az osztrákok ellen, de nekünk nem az számít most, hogy ki honnan jött, hanem a magyar csapat eredményességén van a fő hangsúly – nyilatkozta Arany, majd kitért a japánok elleni felkészülésre. – Kedden lett volna egy edzésünk, de ezt végül elengedtük, mivel amit látunk a srácoktól, az jó, inkább legyenek még frissebbek. Nincs olyan játékelemünk, amelyik több sebből vérezne. Néha vannak hibák, de összességében nincs gond azzal, amit látunk a srácoktól a jégen. Mentálisan és fizikálisan is készen kell állnunk a gyors Japánra, borzasztóan nagy nyomást helyeznek az ellenfeleikre. Nagyon fürgék a korongszerzések után, le kell majd a lehető legjobban lassítanunk őket, okos döntésekre lesz szükségünk a koronggal.