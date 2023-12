Budapest Honvéd – Arconic-Alba Fehérvár 89-91 (25-17, 26-27, 23-32, 15-15)

Ludovika Aréna, 1150 néző

Vezette: dr. Mészáros Balázs, Makrai Márton, Pozsonyi László.

Budapest Honvéd: Djokovics 11/6, I. Brown 28/9, Hajdu, Henry 16/3, Peringer 5. Csere: Wesson 16/9, Filipovic 11, Bazsó 2, Kopácsi, Reizinger. Vezetőedző: Zlatko Jovanovic

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 31/9, Kass, Barnett 7/3, Philmore 4/3, Dickey 6. Csere: Vojvoda 23/6, Roberts 20/6, Balogh M., Takács Milán. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

A pontvadászat alapszakaszának második fele indult a Ludovika Akadémián, a nagy múltú, korábban 33-szoros bajnok Budapest Honvéd ellen az idényben másodszor is győzelmi reményekkel lépett pályára az Alba.

Sok hibával kezdett a fehérvári gárda, amelynek elsősorban a védekezése hagyott kívánnivalót maga után. Isiah Gerald Brown többször állította megoldhatatlan feladat elé a kék-fehéreket, és nem véletlenül kért időt 15-9-nél Alejandro Zubillaga. Ezt követően sem úgy pörgött az Alba, mint kellett volna, és nem volt érdemtelen a nyolcpontos Honvéd vezetés a negyed végén.

A folytatásban megpróbálta összekapni magát a vendégcsapat, Vojvoda Dávid és Siyani Chambers révén fel is jöttek három pontra, 27-24. Innen azonban nem futotta többre, igaz erről tett Brown és Jalen Joseph Henry, akik hathatósan hozzájárultak ahhoz, hogy megfelelő távolságban tudják tartani a fehérváriakat a nagyszünetre, 51-44.

A pihenő után egy darabig továbbra is kézben tartotta a meccset a házigazda, majd rálépett a gázra az Alba, és a 26. percben Vojvoda kosara után fordított, 57-59. Nem kedvetlenítette ez el a piros-fehéreket, akik nagyot harcoltak, és légiósaik segítségével egy kosárnyi előnnyel várhatták a záró tíz percet, 76-74.

Kegyetlenül nehézre sikeredett ez a negyed is, amelyben fej-fej mellett haladtak a felek, végül James Dickey döntötte el a csatát, aki 4,2 másodperccel a dudaszó megszólalása előtt bedobott egy ziccert.