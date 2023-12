Japán – Magyarország 5-4 (3-2, 0-1, 1-1, 1-0)

A magyar válogatott a Hegedüs (Csala) – Franyo, Horváth D., Horváth B., Dobos, Mihalik – Farkas O., Deák, Simon L., Farkas L., Nemes – Bajkó, Horváth A., Szabó Rácz, Csiki, Laskawy – Salamon, Ravasz, Weidemann, Makai összeállításban vágott neki a találkozónak. Fontos mérkőzés várt a magyar U20-as jégkorong-válogatottra szerda délután, a mieink Japán ellen készültek megszerezni az első pontot/pontokat a hazai rendezésű világbajnokságon. A kezdés rémálomszerű volt, harminc másodperc után Fuji Suzuki talált be, majd kicsivel kevesebb mint két percet követően Aoi Sasanuma is mattolta a magyarokat, 2-0. A szakmai stáb azonnal próbált reagálni, kapust cserélt Ladányi Balázs, Hegedüst Csala váltotta. Később emberelőnyben szépíthettek volna a mieink, de ez nem sikerült, szerencsére Japán sem volt elég pontos öt a négy ellen. A 14. percben sikerült szépíteni, Nemes Márton talált be, a fehérvári Farkas László gólpasszt jegyzett. Egyre jobban erőre kapott Magyarország, egy újabb kihagyott fór után már sikerült az egyenlítés Farkas Olivér révén, 2-2. Már-már azt lehetett hinni, hogy döntetlennel mennek pihenőre a csapatok, de Kokuwa egyéni akcióját követően Csala is mattot kapott, 3-2.

A második harmad is majdnem a lehető legrosszabbul indult, de a japán ziccert nagy bravúrral védte a magyar hálóőr. Apróbb magyar lehetőségek után megint Csalán volt a világ, vagy legalábbis a magyarok szeme, hiszen emberhátrányban már feküdt a portás, de Maxner kísérletét így is védte mamuttal. A harmad közepén emberelőnybe került a magyar válogatott, és ezúttal már sikerült egyenlíteni, Farkas László lőtte rá, a lecsorgót pedig Szabó Rácz pofozta be a gólvonalról, 3-3.

A harmadik harmadot nagy elánnal kezdte a magyar válogatott, és ez meg is hozta a vezetést, a mérkőzés során először volt az előny a mieinknél, Ravasz kotort be közelről egy lecsorgót, 3-4. Jót tett a magyaroknak a vezetést, fölényben játszottak, bár néhány kontránál résen kellett lennie Csalának. Összességében a következő gól megszerzéséhez a mieink álltak közelebb, Mihalik a kapuvasat találta el fonákkal a játékrész derekán, sajnos kifelé jött a korong. A legvégén Japán levitte kapusát, és sajnos tizennyolc másodperccel a vége előtt egalizált, Takada lövése a kapuvasról ment be, 4-4. Jöhetett a hosszabbítás, amely nem tartott sokáig, tizenhat másodperc után egy gyors akciót Kokuwa fejezett be pontosan, 5-4. A magyar U20-as jégkorong-válogatott három mérkőzés után egy ponttal áll, a következő találkozó Dánia ellen vár a mieinkre csütörtök este.