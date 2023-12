Fejér Vármegye – Tolna Vármegye 2–1 (1–0)

Vezette: Bereczki Miklós.

Fejér Vármegye: Cseresnyés – Kharboutli Noor, György (Horváth B.), Kun, Pákozdi - Luczek (Tóth B.), Tóth K., Andróczi (Cservenka), Kecskés - Joó, Tóth P. (Nyikos). Szövetségi edzők: Pavlik József és Pajor László.

Tolna Vármegye: Pakurár – Matus, Lajos, Guzorán, Sebestyén - Gere, Adorján, Rezicska Cs., Kuti - Horváth Z., Szeiler.

Gól: Kun (21., 45.), ill. Guzorán (35.).

Baranya Vármegye – Fejér Vármegye 2–0 (1–0)

Vezette: Dr. Hegedűs István Dániel.

Baranya Vármegye: Győri – Otterbein (Vajk), Jenei (Várda), Sztojka (Horváth D.), Szentes - Kungl (Szücs B.), Laki, Lehota, Lezsák - Wiesner (Zsebe), Menyhei.

Fejér Vármegye: Kovács Z. – Kharboutli Noor, Cservenka (Kun), Hodula M. (Tóth B.), Szamarasz (Nyikos) - Horváth B., Kiss Á., Tóth K., Andróczi (Joó) - Kecskés, Jófejű (Pákozdi). Szövetségi edzők: Pavlik József és Pajor László.

Gól: Szentes (19.), Wiesner (40.).

Fejér Vármegye – Somogy Vármegye 1–2 (1–1)

Vezette: Fekete László.

Fejér Vármegye: Kovács Z. – Horváth B., Hodula M. (Luczek), Szamarasz (Pákozdi), Joó (György) - Cservenka (Tóth B.), Tóth K., Kharboutli Noor, Andróczi - Kecskés, Nyikos (Kun). Szövetségi edzők: Pavlik József és Pajor László.

Somogy Vármegye: Horváth B. – Horváth P., Palkovics, Albrecht, Iván - Németh D., Bradics, Pákai, Koósz – Simon R., Mészáros D.

Gól: Hodula M. (6.), ill. Horváth P. (18.), Pákai (52.).

Budapest – Fejér Vármegye 2–0 (2–0)

Vezette: Laki Fülöp.

Budapest: Hollókőy – Paár (Nagy K.), Faragó (Balogh P.), Kocsis B., Marczinka - Haraszkó, Veress, Ancsin (Scheiber), Téglás - Lóska, Mohácsik (Koplányi).

Fejér Vármegye: Cseresnyés – Tóth B., Kun, Szamarasz (Nyikos), György - Tóth K. (Cservenka), Luczek, Kharboutli Noor (Horváth B.), Pákozdi (Hodula) - Jófejű (Kiss Á.), Tóth P. Szövetségi edzők: Pavlik József és Pajor László.

Gól: Faragó (11.), Kocsis B. (16.).

A torna mérkőzéseinek játékideje 2x30 perc volt, közötte 10 perc szünettel.

A torna végeredménye:

1. Baranya Vármegye, 2. Budapest, 3. Somogy Vármegye, 4. Fejér Vármegye, 5. Tolna Vármegye.

- Először is szeretnék köszönetet mondani Pajor László kollégámnak, mert első szóra segítséget nyújtott. Másrészt szeretnék eloszlatni egy olyan kételyt, hogy a legerősebb válogatottal vettünk részt a tornán, mert az eredetileg behívott 22 fős csapat létszámból kilencen jelentek meg. A fennmaradó 13 játékos lemondta, vagy a csapataik nem engedték el őket. Akiket a csapatvezetők, vagy edzők elküldtek azoknak óriási köszönet, mert a megyét képviselték a tornán. A többi megyénél azért nem ez volt a helyzet, ott komolyabban vették a részvételt. Nekünk a két év alatt összesen sikerült egy felkészülési napot beiktatni. Erős kifejezéssel élve egy „szedett-vedett" csapattal, taktikai gyakorlás nélkül, a csapattársak egymás nem ismerve vettünk részt. Én ezt el akartam kerülni, jeleztem is a szövetség felé már két évvel ezelőtt, mivel akkor is ugyanez volt a helyzet. Addig, amíg a szövetség nem tudja rábírni a csapatokat arra, hogy azok a játékosok képviseljék Fejér vármegyét, akikkel eredményt lehet elérni addig mindig ez fog történni. Ugyan még nem „égtünk meg", talán Baranya ellene nem úgy ment, ahogy kellett volna, de a többi mérkőzésen szoros eredményt értünk el. Ennek azonban sportszakmai értéke nincs, viszont sportemberi értéke van, köszönetet mondva azoknak a játékosoknak, aki feláldozták a hétvégéjüket a bajnokság után. – értékelte a tornát Pavlik József szövetségi edző.