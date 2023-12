A felcsútiak már az első fordulókban megmutatták a mezőnynek, itt bizony számolni kell majd velük, az első négy találkozóból kettőn hat, illetve nyolc gólt gurítottak aktuális ellenfelüknek. A kiváló rajt után a folytatásban sem vettek vissza a lányok, tíz mérkőzés alatt nyolcszor győztesen hagyták el a pályát, egyszer döntetlen értek el, míg egyetlen vereségüket a listavezető Ferencváros ellen gyűjtötték be. A télen így a fővárosiak mögött mindössze három ponttal lemaradva állnak a második helyen.

– Július 17-én kezdtem el dolgozni a Puskás Akadémián. Nagy motivációval és bevallom, némi félelemmel fogadtam a megtisztelő felkérést, de ez utóbbi hamar elillant. A lányok és a szakmai stáb is nagyon kedves és befogadó volt, ami olajozottabbá tette a kezdeti fázist. A felkészülés elsősorban az új játékosok beilleszkedéséről és a csapatkohézió kialakításáról szólt. A startpisztoly eldördülését követően már az volt az alapvető célom, hogy a csapategység fejlesztése mellett a játékosok egyéni szinten is feljebb tudjanak lépni, és ezt érzésem szerint decemberre sikerült is megvalósítani. Amikor a csapat pályára lépett, mindig úgy éreztem: a lányok egy pillanatra sem felejtik el, hogy ők a Puskásért harcolnak és ebben a szellemben teljesítettek, amire büszke vagyok. Ennek a mentalitásnak az a hozadéka, hogy hajszállal lemaradva a másodikak vagyunk a bajnokságban, mindössze egy vereség és egy döntetlen jelenti a pontveszteséget a Fradi mögött – értékelt a Puskás Akadémia honlapjának Paranai Enikő vezetőedző.

Jó néhány korosztályos válogatott is erősíti a felcsútiakat, van aki még az U15-ös nemzeti együttest erősíti, de akad olyan játékos is, aki már az U19-es korosztályban bizonyíthat. A kemény munka tehát egyénileg is meghozta a gyümölcsét a lányoknak.

– Ami a tanulságokat illeti, emberek vagyunk, nálam és a lányoknál is előfordulnak mélypontok. Úgy érzem, a jövőben sokkal többet kell foglalkozni velük mentális szempontból, az előrelépéshez miondenképpen szükség van arra, hogy több időt fordítsunk a lelki dolgokra is. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: az a legfontosabb, hogy csapatszinten és egyénileg is fejlődni tudjunk. Olyan tudást szeretnék adni a játékosaimnak, hogy később, a nagycsapatnál is meg tudják állni a helyüket.