Nem a Vidi meccse volt a Mezőkövesd Zsóry FC elleni bajnoki, a fehérváriak mégis nyertek. Mégpedig úgy, hogy a hosszabbítás perceiben szerezték a gólokat. A 95. minutumban Kenan Kodro értékesített egy tizenegyest, majd a csereként beállt Tobias Christensen a 97. percben zárta le a meccset.

Bese Barnabás végig pályán volt a kövesdi összecsapáson, s egy ígéretes lövése is volt.

- Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, mindkét oldalon adódtak helyzetek. Örülök, hogy végig stabilak voltunk és a nehezebb periódusokat is át tudtuk vészelni - vélekedett a vasárnapi mérkőzésről Bese Barnabás, a Fehérvár FC védője. - A tavalyi szezonhoz képest a csapat sokkal jobban tud együtt küzdeni, a végén pedig adódott két lehetőség, a tizenegyes és a kontra, amiket értékesíteni tudtunk. Boldog vagyok amiatt is, hogy ismét idegenben tudtunk nyerni. Az első félidőben főleg a Mezőkövesd akarata érvényesült, nem tudtuk sokáig megtartani a labdát, ők meg gyorsan vissza tudták szerezni azt. A szünet után stabilabbak lettünk, voltak helyzetek itt is, ott is, a Kövesd egyes időszakokban nyomott, de a végén mi tudtunk nyerni. Természetesen sokat számít ez a siker az önbizalom szempontjából is, nagyon együtt van most a csapat és a stáb. Szeretnénk megnyerni az idei utolsó meccsünket is, és úgy szünetre menni.

A fehérváriak szombaton 12.30-kor fogadják a téli első Paksi FC-t.