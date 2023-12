A váli származású Berecz Zsombor az utóbbi időben szövetségi kapitányként ténykedett, de ez nem jelenti azt, hogy ne versenyezhetne. A közelmúltban Kanári-szigeteken rendezték meg SSL Gold Cupot, a magyar egység Sámánok néven futott, a legjobb 32 között csatlakoztak be a küzdelmekbe, minden résztvevő ugyanolyan SSL 47-es hajóval szállt vízre. A mieink csapatában a tokiói olimpián Finndingiben ezüstérmes Berecz Zsombor volt a kapitány, kormányosként a Repülőhollandiban 14-szeres világbajnok Majthényi Szabolcs, illetve Bakóczy Róbert szerepelt. A több megmérettetés során a magyarok először a legjobb nyolc közé jutottak be, méghozzá egyetlen olyan országként, amelynek nincs tengere. Aztán a szombati elődöntőből az új-zélandiakat és a franciákat megelőzve, a spanyolok mögött másodikként jutott tovább a döntőbe.

A finálé izgalmas versenyt hozott, bár a Sámánok kicsit beragadtak a rajtnál, a gyenge szél mellett be is szorították az ellenfelek a magyar hajót, így nem sikerült jól a kezdés. Azonban ezt követően az első három a mieink egységével együtt elhúzott a többiektől, aztán Bereczék az élre álltak. Az utolsó 300 méterre 200 méteres előnnyel fordult a magyar csapat, végül 29 másodperccel az olaszokat, 52-vel verték meg a mieink.

– Egyénenként nem mi vagyunk a legjobb vitorlázók, de mint csapat, mi vagyunk a legjobbak. Ha elhiszed, hogy győzni tudsz, akkor nyerni fogsz. Ilyen egyszerű. Nagyon szépen köszönjük a drukkolást! Érezte az egész csapat végig a három héten keresztül. Mi vagyunk a legbüszkébbek, hogy boldoggá tudtunk tenni benneteket és be tudtuk bizonyítani, hogy mi vagyunk a legjobbak – üzent a magyar szurkolóknak a beérkezést követően Berecz Zsombor.

A teljes magyar csapat névsora, akik a sorozat ideje alatt vízre szálltak: Adorján Csaba, Bakóczy Róbert, Berecz Zsombor, Goszleth Marcell, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Lillik Ákos, Majthényi Szabolcs, Németh Áron, Németh Domonkos, Takácsy Levente, Tomai Balázs, Varjas Sándor.