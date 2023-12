- Korán betaláltunk, ez nagyon fontos volt számunkra. Kicsit túl mélyre visszahúzódtunk utána, rövid ideig tartottak a labdabirtoklásaink, ez nem volt tervezett. Tóth Balázs büntetőt védett, ez mondhatni hárompontos hárítás volt, és sikerült megszereznünk a második gólt is - értékelt a találkozót követően Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - A második félidőt úgy kezdtük, mintha 0-0 lenne az állás, de ebben a játékrészben Colley állandó veszély volt, gólt is szerzett és a Puskás játékosai is megmutatták egyéni képességeiket. Viszont beleálltunk a meccsbe és sikerült a harmadik góllal lezárni. Nem csak a kezdőkkel, hanem a cserékkel is nagyon elégedett vagyok, mindenki remek mentalitással hozta le a mérkőzést.

Mamoudou Karamoko csereként beállva büntetőt harcolt ki, míg a Kalmár Zsolt sérülése miatt kezdő Tobias Christensen újfent remek teljesítménnyel rukkolt elő.

- Úgy éreztem, hogy kell egy más típusú támadó a Puskás középső védői ellen, mert Kenan Kodro és Szabó Levi hasonló stílusú játékosok. Karamokónak nagy erőssége a kontrajáték, valamint ekkor változtattunk egy kicsit azon is, hogy Jonathan Levit ne csak egy, hanem két ember vegye fel, mondhatni szerencsés edző vagyok, mert ezek a döntések bejöttek. Christensennek volt már pár jó meccse, amikor hasznos játékosunk volt. Egy nyugodt játékosról van szó, aki jól indítja el például az ellentámadásokat és jó helyzetbe hozza a többieket, de most remek gólpasszt adott és szép gólt is rúgott. Egy még mindig fiatal játékos ő, akin látni lehet a folyamatos fejlődést.

Miután a DVSC döntetlent ért el a Kisvárda otthonában három 24 pontos csapat sorakozik a dobogóalján, a Fehérvár FC jobb mutatói alapján a harmadik jelenleg.

- Mindig hittem a csapat képességében. Úgy állunk neki minden hétnek, hogy nyerjünk meccseket, most sikeresen szereplünk, de szerénynek kell lennünk és a földön kell maradnunk. Most Tóth Balázs védése nagyon fontos volt, az Újpest ellen is volt az ellenfélnek nagy helyzete, ami épphogy elkerülte a kaput, szóval most ezek a momentumok is velünk vannak.



Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 3-1 (2-0)

Sóstói Stadion, 2172 néző. Vezette: Bognár Tamás (Buzás B., Szalai D.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Gergényi, Csongvai, Szerafimov, Schön (Spandler, 91.) - Christensen (Kastrati, 84.), Flores, Katona M. (Karamoko, 68.) - Szabó L. (Pinto, 84.) Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Puskás Akadémia FC: Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Brandon - Corbu (Gruber, 77.), Favorov, Plsek (Levi, a szünetben) - Soisalo (Slagveer, a szünetben), Colley, Nagy Zs. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Kodro (6., 76. - tizenegyesből), Christensen (34.) ill. Colley (58.)

Sárga lap: Katona M. (24.), Szabó L. (44.), Flores (58.), Christensen (84.) ill. Nagy Zs. (26.)