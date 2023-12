FEHA19 – BJAHC 1-4 (1-1, 0-1, 0-2)

Székesfehérvár, V.: Németh, Timár, Kocsány, Váczi.

FEHA19: Melnichuk – Rachinskiy, Salamon, Zezelj , Dobos, Blasko (1) – Falus, Bajkó, Németh, Farkas L., Szita 1 – Szécsi, Bogesic, Keceli-Mészáros, Fekete, Ambrus – Dézsi, Balasits, Nádor, Lászlóffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

BJAHC: Farkas R. – Szabó, Pozsgai 1, Schlekmann 2 (1), Nagy K. (1), Keresztes (3) – Tóth G., Dóczi, Molnár, Ritter, Sági – Vorobev, Teslenko, Mozer, Galoha, Molnár – Karppinen 1, Tóth R., Viikila (1), Tsulyhin. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 8, ill 2 perc.

Kapura lövések: 36-51

Szerdán a Brassó a hosszabbítás végén szerezte meg a bónuszpontot, így a Fehérvárnak egy pont jutott csak. Csütörtökön újabb Erste Liga-találkozó várt a kék-fehérekre, a BJAHC érkezett a Raktár utcába. Ebben a szezonban nem sok babér termett a Fejér vármegyeieknek a fővárosiak ellen, hiszen Budapestn 7-1-re, Székesfehérváron 7-2-re nyert Kangyal Balázs gárdája. Ezúttal sem kezdett jól a FEHA19, igaz, az első komolyabb helyzet a hazaiak előtt adódott, Németh Zalán ugorhatott ki, de Farkas védett. Aztán emberelőnybe került a BAJHC, Ambrus Csongor először korongot szerzett, majd szinte utolsó emberként el is adta, de Nagy ziccerét fogta Melninchuk. Kiegészülés után megszerezte a vezetést a Fehérvár, Blasko és Dobos indult meg, majd utóbbi a lendületből érkező Szita elé talált, akinek a pontos lövése az alsó sarokban kötött ki, 1-0. Nem rendítette meg a vendégeket a bekapott gól, folyamatos nyomást helyeztek a fehérváriakra, a kék-fehéreknek nem ízlett a BJA letámadása sem. Négy perccel a szünet előtt egalizáltak a fővárosiak, Pozsgai egyenlített közelről, 1-1.

Szita kapuvasával indult a második harmad, majd ismét fővárosi helyzetek adódtak, Melnichuk ezúttal sem unatkozott. Többször is beszorult a Fehérvár, ám az ellentámadásokban több veszély volt, mint az első húsz percben, a játékrész közepe felé haladva a negyedik sor villant meg Dézsi és Balasits vezérletével, előbbi tette próbára Farkas reflexeit. Tíz perccel a szünet előtt gyorsan átrohant a BJA a fehérvári játékosokon, de Nagy Krisztián ziccerét fogta Melnichuk. Mindkét gárda letámadással próbálta megzavarni a másikat, majd emberelőnybe került a fővárosi együttes,és bár sokáig állta a sarat a védelem, a kiegészülés pillanatában Schlekmann oldalról fordult be a kapu elé és közelről nem hibázott, 1-2. A harmad végére jutott még egy hazai emberelőny, de nem sikerült kihasználni.

Nagy offenzívával kezdett a FEHA19 az utolsó játékrészben, záporozta a lövések Farkas kapujára, de nem sikerült a gyors egalizálás. Egy buli elhozatal után Lászlóffy lőtt egyből, a kapuson átcsorgott, de még időben vissza tudott még nyúlni és megkaparintotta a lecsorgó pakkot. A játékrész közepén emberelőnybe került a BJAHC, érkeztek is a kapura lövések, Galoha előtt adódott talán a legtisztább helyzet, de ezt is fogta Melnichuk. Bő három perccel a vége előtt emberelőnybe került a fővárosi gárda, Schlekmann pedig belőtte saját maga második, csapatának harmadik gólját 1-3. 33 másodperccel a záró dudaszó előtt Karppinen zárta le a nyitott kérdéseket és biztosította be a vendégek győzelmét, 1-4.