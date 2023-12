Az I.K.O. Kyokushinkai Velence SE - Naga Dojo - három növendéke - Bakos Noé, Reim Nándor és Szántó Nándor – eddigi pályafutásuk első kontinens viadalán vettek részt idén december 9-én a 20. Súlycsoport nélküli Európa bajnokság és Európa Kupán Budaörsön. A karatékák 2022 júliusában új edzőt kaptak Patyi Gergő személyében, akivel 1 évig készültek célirányosan erre megmérettetésre. Az edző így mesélt a feol.hu-nak az előzményekről:

- A felkészülési időszak fontosabb állomásai között meg kell említeni a márciusi Knock-down Karate Diákolimpia döntőt, ahol Szántó Nándi második, Bakos Noé pedig harmadik helyet szerzett, Reim Nándi pedig bejutott a nyolcaddöntőbe; a szintén márciusban rendezett Ensi Kupa Nemzetközi Utánpótlás Bajnokságot, ahol Noé ezüst érmet szerzett, Szántó Nándi pedig bronzot; az októberi XXV. Bushido Kupa és Knock-Down Magyar Bajnokságot, ahonnan Noé szintén egy ezüst érmet hozott el; illetve a dortmundi Német bajnokságot, amelyet Noé megnyert, Szántó Nándi második, Reim Nándi harmadik helyezett lett – sorolja Patyi Gergő, hangsúlyozva, hogy a versenyekre való felkészülés magában foglalta az egyénre szabott erőnléti fejlesztést, amely során a “klasszikus” elemek – úgy, mint a futás vagy a saját testsúlyos gyakorlatok - mellett a célirányosan programozott kettlebell edzések is szerepet kaptak. Az ifjú harcosok elszántságát jól mutatja – teszi hozzá -, hogy a nyári szünetben a nyaralások alatt is elvégezték a “házi feladatokat” és töretlenül hajtottak a kitűzött cél felé.

Fotó: Bakos-Szabó Marianna

- A kyokushin karate versenyek sajátossága, hogy “full-contact” stílusban, teljes erőből küzdenek a karatékák, természetesen az utánpótlás korosztályokban védőfelszerelésben. Rengeteg bizonytalanság van egy ilyen versenyhelyzetben, hisz sosem lehet tudni, mit tartogat az ellenfél és bizony ott a lehetőség, hogy valamelyik találat fájni fog. Ezért a fizikai felkészítés mellett a mentális tréningek is fontos szerepet kaptak annak érdekében, hogy a Naga Dojo növendékei önbizalommal és képességeikbe vetett egészséges hittel tudjanak tatamira lépni a hétvégi Európa kupán, amelyre 19 országból 680 versenyző érkezett ugyanazzal a céllal, hogy bizonyítsa, a korosztályában nincs nála jobb a kontinensen – teszi hozzá a Naga Dojo edzője, ahogy azt is: a Naga Dojo ifjú harcosainak egy reálisan teljesíthető feladata volt az első Európa kupán, amelyen elindultak: végrehajtani egyetlen olyan technikát, amelyben benne van az egész évi munkájuk, amely megmutatja az önbizalmukat és az önmagukba vetetett hitüket. - Nem titok, hogy mindhárman túlteljesítették ezt a feladatot, mert Reim Nándi a legjobb 16, Szántó Nándi a legjobb 8 közé jutott és Bakos Noé bemérkőzőként kezdve a bronzéremig menetelt.

A Naga Dojo csapata és edzőjük a 20. Súlycsoport nélküli Európa bajnokságon és Európa kupán: Szántó Nándor (bal), Reim Nándor (középen), Bakos Noé (jobb), Patyi Gergő (hátul)

Fotó: Bakos-Szabó Marianna

Az edző tudja, ahhoz, hogy idáig eljussanak a gyerekek, sokak támogatása kell: - A Naga Dojoban úgy tartjuk, a tatamira csak egy karatéka lép fel, de a tatami széléig az egész dojo elkíséri a karatékát. Szerencsére a csapattársak olyan légkört teremtenek az edzéseken, amely motiválja a versenyzőket, hogy a maximumot kiadják magukból és mindenki számára van fejlődést segítő kihívás. Muszáj kiemelni a háttérbe húzódó szülőket is, akik bizalmat szavaztak, sőt támogatták az edzői munkát és az edzéseken kívül is mindent megtettek, hogy a felkészülés zökkenőmentes legyen, ápolták az ifjú harcosok testét, lelkét. Most pedig egy kicsit lazítunk – a két ünnep között azért egy téli edzőtáborba elmegyünk –, majd januárban megtervezzük a következő évet, de egy biztos: kemény edzések várnak a “vízi démonokra”.