A Volán jó rajtjánál még néhányan kétkedhettek, hogy majd az idő előre haladtával hátrébb csúszhat az együttes és előre törnek az osztrákok. Nos 28 fordulót követően nem csak az élmezőnyben ragadt a Fehérvár, hanem a válogatott szünetben vezeti is a tabellát. 19 győzelem mellett mindössze nyolc alkalommal szenvedett vereséget a Hydro Fehérvár AV19.

– Nagyon bele se gondoltam, mert a nagy képet nézem, nem azt figyelem, hogy most hol állunk, hanem azt, hol szeretnénk majd állni – nyilatkozta lapunknak Magosi Bálint. – Most az első helyen állunk, ez egy óriási megtiszteltetés, nagyon jó lenne megtartani ezt, de nagyon sok munka van még hátra, nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy most egy kicsit hátradőlhetünk. A tavalyi szezonhoz képest annyival több szerencsénk van, hogy a ki-ki mérkőzések, amelyek az utolsó percekben dőlnek el, eddig nekünk jöttek ki jobban. Ezek a győzelmek nagyon jól összehozzák a brigádot. Mentálisan és fizikálisan is elég élések tudunk maradni a végsőkig, és talán ez is okozza azt, hogy jó néhány összecsapást az utolsó harmadban tudunk eldönteni, a győzelmek és a sikerek mellé így jön az önbizalom is, tudjuk, képesek vagyunk fordítani egy mérkőzésen. A ligában már kialakult egy kép a játékunkról, a kérdés majd az lesz, hogy ezt a teljesítményt még tudjuk-e majd fokozni a rájátszásra, ha ez sikerül, akkor összejöhet egy, a tavalyi év előtti szezon is.

Magosi Bálint tavalyi szezonja nem úgy alakult, ahogy elvárta, hiszen rengeteg kisebb-nagyobb sérülés hátráltatta, ám a nyári felkészülést már száz százalékos állapotban kezdhette meg. Ebben az idényben a támadót elkerülik a sérülések, eddig tíz pontot szorgoskodott össze. A mérkőzések többségében Hári Jánossal és Anze Kuralttal szerepel egy sorban, az egység pedig kiválóan teljesít eddig.

– A tavalyi szezonban nem volt jó a srácokat kívülről nézni, már most majdnem dupláját játszottam, mint az előző idényben. Óriási elismerésnek élem meg, hogy két ilyen kiváló képességű játékossal játszhatok egy sorban, sokat kommunikálunk, mindig próbálunk fejlődni és javítani az esetleges hibákon, videózunk is együtt. Nyilván mindig jó pontot és pontokat szerezni, ez mellett pedig az a fő feladatom, hogy minél több helyet és időt alakítsak ki a srácoknak.

Öt mérkőzéses győzelmi szériában van jelenleg a Fehérvár, ami azért is nagy szó, mert az elmúlt hetekben sorra dőltek ki a játékosok, sok védő esett ki, de a maródiak listáját csatárok is bővítik. Az utolsó két találkozón ráadásul Fournier és Csollák egy-egy csúnyább megmozdulás következtében esett ki. Utóbbi esetében az ellenfél egy mérkőzéses eltiltást is kapott.

– Amikor a két eset megtörtént, a frusztráló jelzővel még nem is fejeztem ki magam igazán. Az Bármilyen sérülés is történik a pályán, profiként nem foglalkozhatunk ezzel, tovább kell mennünk, nem szabad, hogy elvigyek a fejünket. A Pustertal elleni mérkőzést öt hátvéddel fejeztük be Csollák Márkó kiesésével, Mihály Ákos néhány cserét bekként játszott le és meg is állta a helyét. Minden lehetőségünk megvan a mentális és fizikális rehabilitációra, így nem lehet kifogás, ha csak három sorral tudunk kiállni. Szeretnénk folytatni a jó szereplést az ünnepek alatti időszakban is.