12 bajnoki összecsapáson van túl a Simple Női Liga, azaz női NB I mezőnye. A tabellát az FTC vezeti, az ETO és az MTK előtt. A Puskás Akadémia FC hölgyei kilenc meccset nyertek meg, három alkalommal pedig vesztesen hagyták el a pályát. 27 pontjukkal a negyedikek, három pontra vannak a dobogótól.

Halászi Kinga dirigálja a felcsútiakat

Forrás: puskasakademia.hu

- Az idény kezdetén azt a célt határoztuk meg magunknak, hogy az első négyben zárjunk, s ez meg is valósult – fogalmazott a klub honlapján Halászi Kinga, a Puskás vezetőedzője. – Szerettünk volna az első három helyet uraló csapatoktól, a Fraditól, az MTK-tól és az ETO-tól pontot, pontokat szerezni, ez részben valósult meg: míg az ETO-t először győztük le, addig az FTC és az MTK elleni diadal még várat magára. Emiatt van egy kis hiányérzetünk. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy most már előrefelé tekingetünk a negyedik helyről, nem pedig hátrafelé, ez eddig fordítva volt. Egyre szorosabban kapaszkodunk az élmezőnyhöz.

A Puskás lányai a Fraditól, az MTK-tól, valamint némi meglepetésre a DVTK alakulatától kaptak ki.

- Bár nem esett jól, de jókor jött a pofon, mind a csapatnak, mind nekünk, a stábnak – mondta Halászi Kinga. – Szerettünk volna minél tovább jutni a kupában, ám a Fradi ellen ezúttal nem jött össze a bravúr, így hamar búcsúztunk. Ha a csapatjátékot és a játékosok egyéni teljesítményét nézzük, akkor kijelenthetjük, hogy előrébb léptünk, de van még hova fejlődnünk, főként abban, hogy több gólt szerezzünk és kevesebbet kapjunk. Szeretnénk meghatározó játékot nyújtani, ez is szépen alakul. Haladunk előre, s igyekszünk túlszárnyalni magunkat félévről félévre.

A felcsútiak kötelékéből ketten stabilan szerepelnek a felnőtt válogatottban, Palakovics Laura és Pongrácz Ágnes. A Puskásnál cél, hogy minél több női labdarúgót vegyenek számításba a különféle korosztályos nemzeti csapatoknál.

- Azt a tendenciát továbbra is szeretnénk tartani, hogy az akadémia fiataljai lehetőséghez jussanak az első csapatban, amely alapból rendkívül fiatal. Ősszel is volt egy debütánsunk, méghozzá a 15 éves Brekovszki Julianna. A játékosaink tehetséges fiatalok, akik arra törekszenek, hogy magukból a maximumot kihozva napról napra jobbak legyenek. A munkában hiszünk, s megvan az összhang. Nagybetűs csapat vagyunk, amely szépen túllendül a nehézségeken, de a pozitívumot is a helyén kezeli - tette hozzá a vezetőedző.