Hydro Fehérvár AV19 – BEMER Pioneers Vorarlberg 5-4 (0-0, 3-2, 2-2) Székesfehérvár, 1848 néző. V.: Zrnic, Smetana, Zgonc, Snoj. AV19: Roy – Fournier, Campbell, Magosi 1, Hári (1), Kuralt 1 (1) – Stipsicz, Robertson 1, Leclerc 1 (2), Bartalis (1), Mihály – Falus, Atkinson (1), Vértes, McGauley 1, Terbócs (1) – Csollák, Blasko, Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid. Vorarlberg: Madlener – Petersson 1, Kirichenko (1), Van Nes 1, Pastujov, Owre 1 (1) – Korecky, Bull, Maier, Maver, Woger – Reinbacher, Mubbacher, Macierzynski, Lebeda, Metzler 1 – Spannring, Wernicke, Zitz. Vezetőedző: Dylan Stanley. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Kapura lövések: 38-22.

Volt miért visszavágnia a Volánnak, hiszen november elején feldkirchi gárda némi meglepetésre elvitte min a három pontot a Raktár utcából. A fehérváriak kerete továbbra is foghíjas volt, de ott volt már a jégen a friss igazolás, Carter Robertson.

Önmagához képest visszafogottabban kezdett a Fehérvár, az osztrákok sem vitték túlzásba a helyzetek kidolgozását, az első igazán komolyabb lehetőségre majdnem hat percet kellett várni, ekkor a hazai negyedik sor villant meg, Németh korcsolyázta le hátrányból a védőjét, középre adását követőeb Blasko került helyzetbe, de Madlener zárta a rövidet. Aztán Vértes veszélyeztetett, majd a harmad közepén Leclerc és Bartalis szép összjátékában volt benne a gól, de sajnos benne is maradt. A játékrész második fele már inkább a vendégekről szólt, de szünetig maradt a 0-0.

Próbálta eggyel nagyobb sebességi fokozatban kezdeni a Volán a második harmadot, ez pedig meg is hozta a sikert, ugyan Terbócs helyzete először kimaradt, de az ismétléskor Lerclerc már nem hibázott, 1-0. Még egy percig sem vezettek a kék-fehérek, Metzler a rövidre betalált, 1-1. Bár les gyanúja miatt visszanézték az esetet a bírók, a gól érvényes maradt. 30 másodperc sem pörgött le az órán, újra a Fejér vármegyeieknél volt az előny, Magosi szép mozdulattal lőtt a kapuba, 2-1. A játékrész felénél Hárinak sóztak oda egyet, a csapatkapitány visszaadta a kölcsönt, persze a bírók ezt vették észre..az emberelőnyben pedig Van Nes közelről bekotort egy kipattanót, 2-2. Felpaprikázta a fehérváriakat az egyenlítést, és kisvártatva újra vezetett a Volán, ezúttal McGauley volt a végrehajtó, 3-2.

Leclerc helyzete nyitotta meg a harmadik játékrészt, a Fehérvár próbált kétgólos előnyt kiharcolni. A Pioneers a kontrákra operált, Lebeda járt közel az egyenlítéshez, de Roy védett szerencsére. Nem játszott ebben a húsz percben sem jól a Volán, mentek előre Kiss Dávid tanítványai, de a lendület néhol hiányzott. 11 perccel a vége előtt megvolt a tempó a hazaik támadásában, Bartalis húzta meg a szélt, keresztpassza Robertsont megtalálta, az új érkező pedig első mérkőzésén rögtön be is talált, 4-2. A harmad közepén zárkózott a Vorarlbeg, Petersson távoli kísérlete akadt be, 4-3. Nem esett pánikba a Fehérvár, rövid időn belül Mihálynak akadt két komoly lehetősége, sajnos azonban ezek is maradtak. Hat és fél perccel a vége előtt ismét kétgólosra nőtt az előny, emberelőnyben Kuralt volt eredményes kapásból, 5-3. A hajrában emberelőnyben is támadhattak az osztrákok, majd levitték a kapust is, utóbbi húzás bejött nekik, egy perccel a rendes játékidő letelte előtt Owre zárkóztatta csapatát, 5-4. Így izgalmas vált a végjáték, de végül a Hydro Fehérvár AV19 itthon tartotta mind a három pontot.