Szombaton délelőtt a már évek óta a fesztivál programjába beillesztett, és elmaradhatatlan öregfiúk torna vette kezdetét, amely a Videoton Baráti Kör egykori első edzőjének, Kiss Lajosnak állított emléket. Megbizonyosodhattak arról a kilátogatók, hogyha el is szálltak az évek, egy kicsit felszaladtak a kilók, a futballtudás egyálalán nem kopott meg, és élvezetes mérkőzéseket játszottak a nevezők. Hat együttes – Válasz FCF, Seregélyes SC, Sárépszer Kft., Pákozd SE, a Pécsről érkező SFL Logisztika, Videoton BKE - lépett a VOK parkettjára, és számos olyan játékossal találkozhattunk, akik az elmúlt időszakban még a Profi Kupában játszottak, illetve megyei szinten is bizonyítottak. A megmérettetés esélyesének számító Sárpészer Kft. csapata – amely korábban már elhódította a serleget – az első két találkozón biztosan nyert, előbb a Pákozd SE ellen 2-0-ra, majd a Videoton Baráti Kör sem járt velük szemben jobban, őket 5-0-ra ütötték ki. A Bobory Balázs vezette csapatban egytől egyig olyanok rúgták a „bőrt”, akiknek jól cseng a nevük a megyében. A korábbi 29-szeres futsal válogatott kapus Reveland Zoltán, a még mai is, a vármegyei III. osztályú Iszkaszentgyörgy színeiben aktív Somogyi Szabolcs, és Gál Dániel, valamint a Puskás Akadémia FC II. csapatában, az NB III-ban házi gólkirály Magasföldi József, az Ikarus-Maroshegyben ugyancsak nélkülözhetetlen Horváth Zsolt is jó barátságban van még a labdával. A Seregélyes SC együttesének soraiban a Videoton és a Gázszer FC egykori kitünősége Dvéri Zsolt, Benczik Csaba, és Vida Tamás játszott, de a Pákozd SE gárdájában is csupa ismerős – Balla Károly, Pőcze Szabolcs, Végh Tamás, Andorka Péter – kergette a labdát. Az elődöntőben az SFL Logisztika 2-2-es végeredmény után szétlövésben kapott ki a Pákozd SE-től, míg a Sárépszer Kft. csapata számára nem okozott gondot a Seregélyes legyőzése (4-0). A döntőben aztán érvényesítette a papírformát a Sárépszer Kft. gárdája, 2-0-ra múlták felül pécsi riválisukat. A harmadik helyre a Pákozd SE futott be, miután a Seregélyes ellen nyert 5-3-ra. A megmérettetés legjobb kapusa Reveland Zoltán (Sárépszer Kft.), a legjobb játékos Demeter Gábor (SFL Logisztika), míg a gólkirály Magasföldi József (Sárépszer Kft.) lett.

Az évek folyamán megszokhattuk, hogy a szervezők mindig újabb, és újabb ötletekkel színesítik a programot, nem volt ez másképp idén sem. Két gálamérkőzést iktattak be, az elsőn az Öregfiúk Kiss Lajos Emléktorna helyosztói előtt a Videoton 60+ öregfiúk csapata lépett pályára a Fehérvár FC női labdarúgói ellen. Ezzel a mérkőzéssel tisztelegtek a 60+-os Videoton-öregfiúk teljesítménye előtt, akik sorozatban háromszor nyerték meg az MLSZ által kiírt bajnokságot. A Vidi öregfiúknál Tiber László, Szabó József, Borsányi István, Vas József, Fenyvesi Tamás, Májer László, Botos István, Kádár Lajos, Farkas Zoltán, Marton Ferenc, Simon József, Göllén Lajos, Tersánszky Tibor, Decsi János voltak a csapat tagjai. A hölgyek, akik a Simple Női Liga NB I-ben szerepelnek, és Andorka Péter dirigálja őket hangulatos meccsen kerekedtek felül 3-2-re.

A győztes Villanegra-MezSport csapata

Fotó: Ostorházi Helga

Kora délután birtokba vették a csapatok a VOK parkettjét, abban a reményben, hogy egy csapat közülük örülhet majd a nap végén. Igencsak mozgalmas órák vártak a résztvevő együttesekre, és azokra, akik a helyszínen figyelemmel kísérték az eseményeket.

Az SHS Építő Profi Kupa negyedddöntőjének első összecsapásán az Expanzió 66 Kft. csapata 4-2-re legyőzte a Kárpátaljáról érkezett Beregvidék-Beregszáz együttesét, míg az eddig győri Bauart 2002 gárdájának megálljt parancsolt a Villanegra MezSport legénysége (0-2). A másik ágon a Bádogos-Plár Kft. az eddig veretlen, győri Vektorbau Invest ellen diadalmaskodott egy igen mozgalmas találkozón 3-2-re. A legjobb nyolc között az utolsó mérkőzésen a tatabányai TÁMÉP és a Lázár Lovaspark csapatai között. Bár előnyben volt a Lázár Lovaspark, de az igen szervezetten játszó kék-fehérek nemcsak fordítottak, hanem 3-1-re megnyerték az összecsapást, és lettek elődöntősök.

Az elődöntő első mérkőzésén visszavágásra készült az Expanzió 66 Kft. a Bádogos-Plár Kft. ellen a Fejér Vármegye Bajnoka sorozatában elszenvedett 1-0-as vereségért. Nagyon úgy tűnt, hogy mindezt már az első játékrészben dugába döntötte a Bádogos (2-0), ám a szünet után nagy erőket mozgósított ellenfelük, szépített, sőt a lefújás előtti másodpercekben kiegyenlített egy vitatható szabadrúgásból, melyet végül hosszas huzavona után nem adtak meg, így a Bádogos-Plár Kft. jutott először a fináléba.

A másik ágon a Villanegra MezSport és a TÁMÉP együttesei komoly taktikai csatát vívtak, hiába talált be azonban Magasföldi József fejesből, érvényes találat nélkül ér véget a meccs. Jöhetett a szétlövés, melyet a Villanegra csapata nyert meg 3-2-re, és került a döntőbe.

Az elődöntőket követően került sor a nap második gálameccsére, amelynek apropóját a házigazda Videoton Baráti Kör 25 esztendős jubileuma adta. Itt az RBD Ultras csapata a Fehérvár FC szakmai stábjával mérte össze tudását. A Fehérvár FC erre az alkalomra összeállt együttesében Vajda Gusztáv, Fekete Csaba, Hegedűs Ferenc, Nagy Lajos, Fejes András, Sitku Illés, Horváth Zoltán, Palkovics István, Dopula Igor, Jakab Attila, és Lakatos Róbert kapott helyet. Az Ultráknál a Futballfesztivál alapítója, Juhász László mellett többek között Szente Bálint, Mohácsi Máté, Fülöp András, Juhász Botond.

A csalódott együttesek mérkőzésén, a bronzcsatában a TÁMÉP 2-1-re kerekedett felül az Expanzió 66 Kft. együttesén.

Kellőképp fokozódott az izgalom, amikor elérkezett a döntő találkozó, amelyet fölényes, és könnyed játékkal a Villanegra MezSport 6-1 (4-1)-re nyert.

A győztes csapata játékoskerete: Varga Ádám, Béres Zoltán, Spandler Csaba, Ominger Gergő, Gajdos Zsolt, Magasföldi József, Vadócz Krisztián, Bozai Bence, Molnár Csaba, Buza Barnabás, Szolnoki Roland, Matkaicsek Norbert. Csapatvezető: Bozai Attila, és Deme Norbert.

A torna végeredménye: 1. Villanegra MezSport, 2. Bádogos-Plár Kft., 3. TÁMÉP, 4. Expanzió 66 Kft.

A döntő játékosa: Molnár Csaba (Villanegra MezSport).

A torna gólkirálya: Magasföldi József (Villanegra MezSport).

A torna legjobb játékosa: Vadócz Krisztián (Villanegra MezSport).

A torna legjobb kapusa: Illés Bence (TÁMÉP).

A futballfesztivál legjobb pillanatának díja: Juhász Botond