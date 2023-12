Az utóbbi években a Puskás Akadémia FC rendre előkelőbb helyen zárta az idényt, mint Fejér vármegyei riválisa, a Fehérvár FC. Az egymás elleni örökmérlegen is javítottak a felcsútiak, azonban átbillenteni még nem tudták, 26 élvonalibeli randevújuk során a Vidi 10-szer, a Puskás hatszor nyert, tíz alkalommal osztoztak a pontokon.

Idén hasonló formát mutatnak, a harmadik helyen álló Puskás három pontos előnnyel érkezett a Sóstóra az ötödik Fehérvár otthonába. Ahol az utóbbi időben sok támadás ért kapus, Kovács Dániel elnézést kérően intett fel a lelátóra - más kérdés, hogy a szurkolók nem felejtették el korábbi szópárbajukat, s újfent üzentek a hálóőrnek.

A piros-kékek korábbi középpályása, a lelátóról szemlélődő Jehven Makarenko hamar tapsolhatott a hazai hívekkel együtt, hiszen a Vidi harapósan kezdett. A 4. percben Szabó Levente szerzett labdát, úgy, hogy az alapvonal közelében tétlenkedő Golla felszabadítását blokkolta, majd középre húzta a labdát, Katona érkezett, aki egy átvétel után lőtt 13 méterről, Markek a levegőben úszva tolta ki a léc alól. Nem sokkal később már ünnepeltek a hazaiak. Egy bedobáskombinációt követően Christensen cselezte be magát az alapvonal felé, az ötös sarkáról passzolt középre, ahol Kenan Kodro várta, s 4 méterről a hálóba kotorta a labdát, 1-0. Egyértelmű fölényben játszott a Vidi, Szerafimov álompasszal hozta helyzetbe a tizenhatoson belül Besét, a védő lövését védte Markek. Letámadással okozott zavart a fehérvári együttes, a Puskás képtelen volt kibontakozni. Negyedóra elteltével fejlődött fel a Puskás a Vidi kapuja elé. Ha már feljutottak állomásoztak is ott néhány percet, ekkor kellett Tóth Balázsnak először védenie, Nagy Zsolt ívelt át balról jobbra, Plsek egyből belsőzött, a röviden jól helyezkedett a fehérvári kapus. Mint ahogy a felcsúti tizenegyesnél is. A 20. percben Katona trafálta el Nagy Zsolt lendítő lábát a tizenhatos vonala előtt, a büntetőt Jakub Plsek végezte el. A jobb sarok felé tartó gyenge lövését védte az exfelcsúti Tóth Balázs. Beszorultak a fehérváriak, de a Puskás nem alakított ki gólveszélyt, ugyanakkor egy kontrából megindulva Schön centerezését Kodro nem tudta megszelídíteni. Sőt, a 34. percben Katona indította az utóbbi időben remekül futballozó Tobias Christensent, a norvég középpályás gyalogolt, majd a behátráló Stronati lábai között lőtt ballal, laposan helyezett a bal sarokba, 2-0. Birtokolta ugyan a labdát a Puskás, de offenzívája nem volt eget rengető. Valahogy hiányzott a spiritusz a felcsúti támadások végén, mint például Corbu labdaszerzése és cselei után, messze a kapu fölé lőtt 16 méterről. A Vidi éles volt. A szünet előtt Csongvai szabadrúgása nyomán Kodro csúsztatott, a léc alá tartó labdát Markek vetődve tolta szögletre.

Hornyák Zsolt kettőt cserélt a második félidőre, Levi és Slagveer érkezett a pályára, de nem ők, hanem Nagy Zsolt került először helyzetbe, ígéretes szituáció közepette törte el a labdát 10 méterre a kaputól, labdája a felső lécen csattant. Támadásban maradt a Puskás. Levi végzett el szabadrúgást az 58. percben, ívelését Stronati mellel sodorta a földre a kapu előtt, Lamin Colley pedig zavartalanul bombázott a hálóba 5 méterről, máris ujjongott a Vál-völgye Ultras, 2-1. Nagy erőket mozgósított a Puskás, teljesen beszorította a Vidit, s nem is engedte ki 30 méternél távolabb kapujától. A védekezés olyannyira felemésztette a hazaiak energiáit, hogy a labdakihozatalra semmi ereje nem maradt. A 71. percben Favorov labdaeladásából indult meg Karamoko, a frissen beállt csatár szépen tálalt a balján érkező Szabó Levente elé, el akarta csavarni a labdát a bal alsóba, de Markek vetődve védett. Egy hazai szabadrúgást követően újabb meccslabdája volt a Vidinek, Flores bombáját védte Markek a kipattanót pedig Kodro a jobb kapufára lőtte... A 74. percben aztán büntetőt harcolt ki Karamoko, Stronati nyomta el a vonalon belül. A tizenegyest Kenan Kodro magabiztosan lőtte a kapu közepébe, 3-1. Ezután már a Vidi irányított, a nagy elánnal játszó Karamoko estében próbált betalálni, Markek leért a rövidsarokra. Próbálkozott a Puskás Akadémia, de már ritkán jutott el a piros-kékek kapujáig. A 88. percben Levi szabadrúgásánál mindenki beadást várt, a svéd középpályás azonban a bal alsó sarkot célozta, Tóth Balázs nagyot nyújtózva tolta ki a labdát.

A Fehérvár FC győzelmével beérte a Puskást, s már a tabella harmadik helyén áll.

Fehérvár FC - Puskás Akadémia FC 3-1 (2-0)

Sóstói Stadion, 2172 néző. Vezette: Bognár Tamás (Buzás B., Szalai D.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Gergényi, Csongvai, Szerafimov, Schön (Spandler, 91.) - Christensen (Kastrati, 84.), Flores, Katona M. (Karamoko, 68.) - Szabó L. (Pinto, 84.) Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Puskás Akadémia FC: Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Brandon - Corbu (Gruber, 77.), Favorov, Plsek (Levi, a szünetben) - Soisalo (Slagveer, a szünetben), Colley, Nagy Zs. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Kodro (6., 76. - tizenegyesből), Christensen (34.) ill. Colley (58.)

Sárga lap: Katona M. (24.), Szabó L. (44.), Flores (58.), Christensen (84.) ill. Nagy Zs. (26.)