Az Európa-bajnokság csoportjainak szombati sorsolásán derült ki, hogy a németországi Eb-n június 15-én Kölnben Svájccal, június 19-én Stuttgartban a házigazdákkal, majd 23-án szintén Stuttgartban Skóciával száll szembe Marco Rossi nemzeti együttese.

– Nem igazán lehet arra apellálni, hogy jó vagy rossz csoportot kaptunk, egy Európa-bajnokságon nincs ilyen. A németek a házigazdák, az elmúlt időszakból van jó élményünk ellenük, de az első kalapból szívesebben kaptam volna a spanyolokat, ellenük nem játszottam még – mondta Fiola Attila a Fehérvár FC és a válogatott oszlopos tagja, aki sérüléséből felépülve a Puskás elleni bsjnokin már ott volt a Vidi kispadján. – A németek hazai pályán biztos erősebbek lesznek, mint az elmúlt időszakban. A másik két csapat is nagyon erős, a skótok fizikálisan erősek, a selejtezősorozatban láttam pár meccsüket, nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és Svájcot sem kell bemutatni senkinek. Ellenük 2017-ben játszottunk legutóbb, kevés sikerélménnyel (5-2-re nyertek a helvétek - a szerk.), reméljük, most fordul a kocka. Ez lesz zsinórban a harmadik Európa-bajnokságunk, de 80 százalékban már kicserélődött a csapat. Nagyon jó a csapategység, pozitívan várjuk a következő időszakot, reméljük, szép eredményeket érünk majd el a csoportban is.

Szabó József az egyenes kieséses szakaszba várja a válogatottat

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: Nemzeti Sport archív

Hasonlóan jó szereplésre számít a Videoton egykori gólvágója, az NB I-ben és az 1984-85-ös UEFA Kupa-sorozatban is gólkirályi címet szerző Szabó József is.

– Kerülhettünk volna nehezebb csoportba is. Reális esélyt látok arra, hogy továbbjussunk. Nem lesz könnyű, de úgy érzem a németek sincsenek most igazán topon, ráadásul az utóbbi időben többször is játszottunk ellenük, nem is is rossz eredménnyel. Bár tegyük hozzá, rájuk jellemző, hogy összekapják magukat, pláne egy hazai rendezésű tornára. Úgy érzem, döntő lesz, hogy az első mérkőzésen, Svájc ellen hogyan szerepel a válogatott. Ha azt a meccset meg tudnánk nyerni, óriási sanszunk lenne a továbbjutásra. Kellemetlen stílusú válogatott a svájci, bárki ellen képesek eredményesen szerepelni. A skótok sötét ló, a brit stílusú erőfocit játszák, ellenük nagyobb esélyt látok a győzelemre. Ha mindenki egészséges lesz, nem sérülnek meg a meghatározó játékosaink, akkor reális esélye van a továbbjutásnak. Bizakodó vagyok, és biztosra veszem, hogy 15-20-30 ezer magyar buzdítja majd a csapatot Németországban, mint tette azt Franciaországban is. A hangulattal és a támogatással nem lesz probléma. Jó nézni a válogatottat, felnőtt egy olyan korosztályunk, a 2000 környékén születettek, mint Szoboszlai, Bolla, Kerkez, Sallai, akik topbajnokságokban játszanak. Döntő, hogy csapataikban nem kiegészítő emberek, sokat vannak pályán. Ez látszik a válogatott szereplésén is. A Nemzetek Ligájában lesajnáltak bennünket, nem mi voltukn az esélyesek, most már azonban most már elvárják tőlünk, hogy jól szerepeljünk. De az a bökkenőú, ohgy a jó csapatok ellen könnyebb futballozin. Jó lenne továbblépni egy kört az egyenes kieséses szakaszban is – vélekedett Szabó József.