Mezőkövesd Zsóry FC –

Fehérvár FC 0-2 (0-0)

Mezőkövesd, 1527 néző. Vezette: Vad II István (Theodorosz, Bornemissza)

Mezőkövesd: Piscitelli – Kállai K., Pillár, Beriasvili, Vajda S. – Cseke Benjámin, Gomis (Brtan, 80.) – Molnár G., Da. Babunszki, Cseri (Ugrai, 79.)– Drazsics. Vezetőedző: Kuttor Attila

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese, Csongvai, Szerafimov, Gergényi, Schön – Pető (Christensen, 50.), Flores, Katona M. (Pinto, 80.) – Kodro, Szabó L. (Karamoko, 60., Kastrati, 81.) Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Kodro (95. - tizenegyesből), Christensen (97.)

Sárga lap: Gomis (76.) ill. Szerafimov (10.)

A Puskás pénteki győzelmét követően a Fehérvár FC együttese úgy utazott a Matyóföldre, hogy nyernie kell, ha dibogón akar maradni a forduló után. Azonban Bartosz Grzelak, nem harsogott elbizakodott csatakiáltásokat, csupán annyit várt, vagy inkább remélt fiaitól, hogy tartsák fent az elmúlt hetekben mutatott magas szintű teljesítményt.

Nos, az első félidőben ez valahogy nem sikerült. Az elmúlt hét napban a Ferencvárossal két bajnokit is megvívó Mezőkövesd játékán nem látszott a kimerültség, uralták a játékot. A Vidinek szinte momentuma sem volt, rengeteg labdát vesztettek a fehérváriak, meggyűlt a bajuk a támadásvezetéssel. A hazaiak lendülete azonban szállította a helyzeteket, igaz, Drazics nehezen találta a kaput. Cseri gyengéscske próbálkozása után Molnár lövését védte Tóth Balázs, majd Molnár oxival pörgette fel a labdát ügyesen, Drazsics kapásból tüzelt a kapu mellé. Ezután Molnár 13 méterről tévesztett célt, majd a 28. percben újfent Molnár Gábor pécézte ki a rövid sarkot, 23 méteres szabadrúgása nyomán vetődve tolta ki a labdát a jobb alsó sarok elől Tóth Balázs. Az eső szakadt, a Vidi játékából pedig mintha hiányzott volna az utóbbi meccseken remeklő Christensen mozgékonysága, aki a héten személyes okokból hagyott ki két edzést, hazautazott Norvégiába – Pető Milán játszott a helyén. A szünet előtt aztán Katona M. impozáns labdával futtatta Schönt, de a beadás elakadt egy kövesdi védőben.

A fordulás után sem pörgött fel a Vidi, míg a Mezőkövesd játéka pontatlanabbá vált. Bartosz Grzelak belenyúlt a meccsbe, a fiatal Petőt váltó Tobias Christensentől várta a Vidi mestere a megújulást. Nem sokkal később Karamoko is beszállt, de továbbra sem tudott fölénybe kerülni a Fehérvár. Sőt, a 60. perc után a vendégek tizenhtosa előtt állomásozott a Kövesd, Cseri távoli lövését védte Tóth Balázs. Végre válaszolt a Vidi: Christensen cselezte le magát az alapvonalra, onnan passzolt vissza Schönhőz, aki továbbtette a labdát, Kodro pedig 10 méterről a kapu fölé lőtt, nagyon csúnyán. Drazsics távoli löketére leért Tóth Balázs, majd veszélyesen riogattak a hazaiak. Molnár Gábor előbb Drazsics passza nyomán közelről lőtt a kapu előtt keresztbe, majd ugyanebben a támadásban a felső lécet trafálta telibe ballal. Sajnos, köze nem volt a meccshez a Vidinek, a 71. percben is tűzijátékot rendezett a matyócsapat a Vidi kapuja előtt, Babunszki 13 méteres lövését óriási bravúrral tolta szögletre Tóth Balázs. „Harcoljatok!” – érkezett a buzdítás a Mezőkövesdre is elutazó fehérvári szurkolóktól, s Bese meg is célozta jobb felsőt, egy védőn megpattanva szállt mellé. Az utolsó percekben nyomott a piros-kék egylet, de gólig nem, csak leshelyzetig jutott. Pinto lövésénél Pillár könyökkel mozdult a labdába, vizsgálódott a VAR, majd Vad II büntetőt ítélt. A 95. percben Kenan Kodro a bal alsóba lőtte a tizenegyest, 0-1. Nem mellesleg Kodro vezeti a góllövőlistát 9 találattal. Sőt, a Vidi újabb góllal acélosította harmadik helyét a tabellán, Kastrati kapufája után Christensen helyezett a kapuba, 0-2.