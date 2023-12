A két gárda ebben a szezonban rendre kiélezett mérkőzéseket játszott, az idény elején a hajdúságiak nyertek büntetők után 2-1-re, majd Debrecenben hasonló eredmény született, de a Fejér vármegyeiek rendes játékidőben nyertek egy góllal. December legelején aztán idegenben, hosszabbításban nyert 2-1-re a Fehérvár.

A szombati találkozón jobban kezdtek a vendégek, a FEHA19 nehezen találta az utat Szeles kapuja felé. Aztán egy emberelőny változást hozott ebben, főleg Zezelj iparkodott öt a négy ellen, de nem sikerült megszerezni a vezetést. Egyenlő létszámban a DEAC uralta a játékot, majd a harmad végén egy emberelőny alatt ez még jobban kicsúcsosodott, Márkusnak jó néhány bravúrt kellett bemutatnia. A kiegészülés pillanatában pedig megszerezte a vezetést a Debrecen, egy elhozott buli után kicsit oldalról kapásból Yeliseyenka talált be, 0-1.

Jól kezdett a Fehérvár a második játékrészben, Lászlóffy révén nagy helyzet is adódott a kék-fehérek előtt, de az egyenlítés nem sikerült. Kiegyenlítettebb játékot láthattak a kilátogató nézők, hét perc elteltével emberelőnybe került a FEHA19. Igazi tűzijátékot tartottak a hazai Szeles kapujánál, Szécsi, Zezelj és Keceli-Mészáros is lőhetett, de nem jártak sikerrel. Mazzag négy perces büntetése újabb egyenlítési esélyt tartogatott magában, azonban ezzel sem sikerült élni, igazán nagy ziccer sem adódott. Az átütő erő hiányzott a fehérváriakból, a Debrecen játszott veszélyesebben. A harmad végén kettős emberhátrányba került Anatoli Bogdanov gárdája, beszorultak a fiatalok, Vasilev lövésénél Márkus hatalmas bravúrjára volt szükség.

A harmadik játékrész elején sikerült a kettős fór végét is kihúzni, már csak ebből is erőt meríthettek a fehérvári fiatalok. Hiába a némi feljavulás, hét perc eltelte után kettő az egy ellen ugrott ki a DEAC, és Buchkin lövése a hálóban kötött ki, 0-2. Úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés, ám egy hazai időkérés után sikerült szépíteni, Blasko húzta meg a szélét, majd Szelesről lett kipattanó, Zezelj pedig betalált kettő perccel a vége előtt, 1-2. Sajnos későn jött a nagy hajrá, a Debrecen kihúzta a hátralévő időt és nyert 2-1-re.



FEHA19 – DEAC 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Székesfehérvár, 319 néző. Vezette: Tóth R., Juhász G., Gottlibet Z., Váczi.

FEHA19: Márkus – Rachinskiy, Kasinski / Falus, Salamon / Szécsi, Bogesic / Strazdins, Bajkó – Zezelj 1, Dobos, Blasko (1) / Keceli-Mészáros, Fekete, Ambrus / Lászlóffy, Farkas L., Strazdins / Németh, Balasits, Antonijevic. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DEAC: SZELES – Kloz, Dobmayer / Mingazov, Ushnev (1) / Krollis, Bukor / Jakabfy S, Jakabfy Cs. –BUCHKIN 1, Novotny, Smirnov / Yeliseyenka 1, Kozma, VASILEV(1) / Mihalik A., Rétfalvi, Mihalik G. / Koblar, Mazzag, Hári. Vezetőedző: Artyom Vaszjunyin.

Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 3/0.

Kapura lövések: 29-53.