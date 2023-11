Atomerőmű SE – Arconic-Alba Fehérvár 80-87 (22-21, 15-23, 24-25, 19-18)

Vezette: Földházi Tamás Péter, Török Daniella, Frányó Péter

Atomerőmű SE: Ihring 18/6, White 14, Radics 3, Wright 9/6, Nicholson 22/6. Csere: Wooten 2, Géringer 2, Dorogi 7/3, Kékesi 3/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 18/6, Kass 15/15, Barnett 18/3, Philmore 16/6, Dickey 13/3. Csere: Vojvoda 7/3, Takács Milán, Balogh M. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Függetlenül attól, hogy a felek a tabellán hol állnak, ez a párosítás hosszú évek óta rangadónak számít az élvonalban, és a paksi csarnok mindig is az oroszlánbarlangok közé tartozott. Más kérdés, hogy idén nagyon nem kapta el a fonalat az ASE, és abban bizakodhattak a fehérváriak, hogy edzőváltásukat követően sem fognak megtáltosodni éppen ellenük, a múlt heti zalai sikerük után.

Siyani Chambers rögtön a kezdés után betalált, ám ezután a paksiak kerültek előnybe – igaz kellett ehhez az Alba több kihasználatlan dobása is, 8-2. Kifejezetten harcos erényeket csillogtatott a házigazda, és jól tartotta magát, bár James Dickey kétszer lőtávolon belülre hozta csapatát, de a hazaiaktól mindig akadt valaki, aki megakadályozta, hogy egyenlítsenek a fehérváriak. A 6. Isiah Philmore triplájával hosszú idő elteltével először vezetett a kék-fehér gárda, 11-13. Majd Kassim Juan Nicholson hármasa talált utat a vendégek kosarába, és ezzel fordítani tudott az Atom, 18-16. Szorosan alakult a negyed hajrája, és a végszót Mailek Azziek White mondta ki duplájával.

A folytatásban is a Paks irányította a játékot, a 12. perc végére nyolcpontos vezetést kovácsolva Nicholson triplája révén, 29-21. Alejandro Zubillaga nem hagyta mindezt szó nélkül, ám időkérése után is döcögött az Alba szekere, igaz Dickey 2+1 pontja csökkentett valamelyest a hátrányon a 14. percben. Nagyon jókor jött Chambers pontos duplája, ez még nem húzta ki a vízből a látogatókat, de a 16. percben azért nagy nehezen sikerült Jordan Barnettnek egalizálni, 31-31. Innentől egészen Dickey pontos hármasáig fej-fej mellett haladtak a felek, 33-36. A nagyszünetre próbált az Alba megfelelő előnyt kicsikarni, ez a több hiba és eladott labda mellett 7 pontban realizálódott.

A pihenő után is igyekezett lendületben maradni a Fehérvár, bár még mielőtt tíz lett volna a különbség Mario Ihring a 22. percben triplából szűkített a távolságon, 42-48. Chambers azonban bedobta ziccerét, és először vezetett a hőn áhított tíz egységgel a vendég legénység, 42-53. Araszolgatott előre a Paks, Nicholson büntetőjével, majd Kékesi Kolos duplájával fel is jöttek ötre a piros-kékek, de arra nagyon figyeltek az Albások, hogy tartsák előnyüket a záró negyedre.

Rögtön a kezdéskor Philmore ennek bevezetéseként gyorsan elejtett egy triplát, visszaállítva a tízpontos távolságot, 61-72. Többször nekirugaszkodott az ASE, hogy csökkentsen hátrányán, de a 36. percben Vojvoda hajszálpontos hármasa némileg elvette a kedvüket ettől. A hátralevő időben még nekidurálták magukat, de okosan sáfárkodott idejével és vezetésével az Alba, és újabb győzelmet ünnepelhetett.