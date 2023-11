Az elnökségi ülést a fehérvári sportklub elnöke, Tóth István nyitotta meg, jelezte, határozatképesek. Aztán átadta a szót Vörös Zsuzsának. Athén olimpiai bajnoka elmondta, hirtelen gyorsultak fel az események a Magyar Öttusa Szövetségnél, a másfél éve, Bretz Gyula lemondása után megválasztott elnök, Simicskó István szeptember végén jelezte – megnövekedett feladatai miatt nem tudja a posztot teljes odaadással ellátni -, távozik, ami október 15-én meg is történt.

- Rendkívüli, tisztújító közgyűlést hívtak össze, erre december 4-én, hétfőn, 11 órakor kerül sor. Addig a Magyar Öttusaszövetség általános alelnökeként tevékenykedem, ügyvivő elnöki pozícióban. Tehát én viszem az elnöki feladatköröket október közepe óta. Nem csak elnököt, elnökségi tagokat is választunk. Információim szerint ketten indulunk a posztért, én is Mizsér Attila. Amennyiben lesz olyan szervezet, amely jelöl, úgy indulok a pozícióért - közölte Vörös Zsuzsa.

A klub elnöke, Tóth István azonnal jelezte, ilyen egyesület biztosan lesz, például Vörös Zsuzsa munkáltatója, az Alba Volán SC. Szavazás következett, az elnökségi tagok mindegyike feltartotta a kezét, teljes mellszélességgel kiálltak a szakosztály igazgatója mellett.

-A jelölőbizottság rövidesen felkeresi majd Tóth István elnök urat. Úgy gondolom, van esélyem a győzelemre, több klub is jelezte, támogatja kandidálásomat. Ha a küldöttek megválasztanak, nagyon remélem, sikerül egységet és nyugalmat teremtenem a szövetségben, folytatódhat az a munka, amit az elmúlt években elkezdtünk a kollégáimmal. Összefogásra van szükség. Mielőtt szóba kerülhetett volna az elnöki pozícióm, megkérdeztem szakembereket, ez a pozíció összeférhetetlen-e azzal, hogy a fehérvári szakosztályt is irányítom. Azt a választ kaptam a szövetség jogászától, a két feladatkör megfér egymás mellett, azzal a kitétellel, hogy szövetségi elnökként nem írhatok alá olyan dokumentumot, amelyben a Volán Fehérvár érintett, s ugyanez igaz fordítva is. Amúgy nem földtől elrugaszkodott az, hogy a szövetséget olyan vezető irányítja, aki egyesületet is vezet, a korábbi időszakban is volt erre példa, a MÖSZ első emberei közül egyik a Budapesti Honvédot, a másik pedig a MAFC-ot vezette.

Tóth István elmondta, amennyiben Vörös a későbbiekben képes ellátni feladatait a koronázóvárosi egyesületnél is, nincs ellenvetésük a MÖSZ irányításával kapcsolatban, az elkövetkező években. Persze, a kérdés akkor lesz igazán aktuális, ha a 2004-es, nyári játékok bajnoka megkapja a teljes magyar öttusa-társadalom felhatalmazását. „Szurkolunk, valamint sok sikert kívánunk neked, ahogy eddig, ezentúl is mindenben kiállunk melletted” – közölte Tóth István.