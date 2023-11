Az előző fordulóban nem mondhatni, hogy Fortuna az AFC Csákvár legénysége mellé állt volna, hiszen az utolsó utáni percben jutott büntetőhöz a BVSC-Zugló, és ezt a rutinos Hidi Patrik kíméletlenül bevarrta. Ez már a második olyan összecsapás volt a gyirmóti vereség után az utóbbi időben, amikor a hajrában kapott góllal ment el a meccs, vesztett pontot a sárga-kék gárda.

- Fizikálisan egyik találkozón sem kerekedtek felénk, hajtottunk a győzelemért, helyzeteink voltak, aztán egy lehetetlen fejesből, majd egy enyhén szólva is vitatható tizenegyesből kapott góllal kikaptunk. Sem Gyirmóton, sem a vasutasok ellen nem volt benne a meccsben a vereség. Különösen a BVSC elleni zakó fájó, hiszen a fővárosiak szinte a félpályán sem jöttek át a második félidőben, nem is volt védeni valója Pécsi Árminnak. A Siófok elleni meccs akár sorsdöntő is lehet számunkra, muszáj nyernünk, különben leromboljuk azt, amit korábban hat meccsen keresztül felépítettünk. – fogalmazott bosszúsan a csákvári védelem oszlopa, Karacs Dániel.

Nincs mese, valahogy vissza kell „szerezni” a pontokat, úgyhogy a vasárnapi villanyfényes összecsapáson lehet itt az alkalom a BFC Siófok ellen. A Balaton-partiak jelenleg a tabella 16. helyén, azaz osztályozós pozícióban tanyáznak.

Ez korántsem írható a véletlen számlájára, mivel a korábban a Bicskei TC-t irányító Vukmir Dragan vezetőedző egyáltalán nincs könnyű helyzetben, mert több kulcsemberére nem számíthat. Böndi Ádám keresztszalag szakadás, a volt bicskei Vékony Viktor lábközépcsont törés miatt nem állhat hosszabb ideig a rendelkezésére. Az AFC Csákvárnál viszont teljes kerettel várhatják a mérkőzést, Mészáros Dávid letöltötte sárga lapos eltiltását, és sérültjük sincs.

A BFC Siófok négy, zsinórban elszenvedett vereség után legutóbb 3-1-re nyert a Budafoki MTE ellen, és szerdán is pályára léptek a MOL Magyar Kupában, hazai pályán szenvedtek 3-1-es vereséget a DVTK-tól, úgy, hogy az NB I-es csapat a hajrában biztosította be győzelmét.

A tavalyi szezonban Mészáros Dávid gólja döntött Csákváron a hazai csapat javára, míg Siófokon január végén 2-0-as hazai siker született.

A vasárnapi mérkőzést Nagy Róbert fogja vezetni, asszisztensei pedig Márkus Tamás és ifj. Varga Gábor lesznek.