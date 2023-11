A 88. percben, 1-1-es állásnál küldte pályára Bartosz Grzelak a fehérváriak francia támadóját, Mamoudou Karamokót. Egy perc sem telt el, s a Vidi csatára előbb mellre vet egy kapu elé ívelt labdát, majd másodszor akkor ért a labdához, amikor félfordulatból a jobb felsőbe zúdította azt. Ezzel fordított és nyert a Fehérvár FC 2-1-re.

- Nehéz mérkőzésre számítottunk és ez be is jött, nagyon nehéz találkozón vagyunk túl. Sajnos az első félidőben nem játszottunk jól, de a szünetben sikerült rendeznünk a sorainkat. Remélem nem tűnök nagyképűnek, de úgy érzem, hogy csereként új lendületet tudtunk vinni a játékunkba a kispadról. Természetesen nagyon boldog vagyok a győzelem miatt is és amiatt is, hogy gyakorlatilag fél perccel a pályára lépésem után sikerült megszereznem a győztes gólt. Vasárnap az éllovas otthonába látogatunk, de a magam részéről azt kell mondanom, egyáltalán nem félek, az Újpest ellen is bebizonyítottuk, hogy az utolsó pillanatig igazi csapatként küzdünk, sosem adjuk fel! Szeretnénk a hétvégén is jó eredménnyel megörvendeztetni a szurkolóinkat - fogalmazott Mamoudou Karamoko.

A tabella ötödik helyén álló Fehérvár FC vasárnap 16 órakor csap össze a címvédő Ferencvárossal a Groupama Arénában.