MÁV Előre-Foxconn - Vidux-Szegedi RSE 3:0 (17, 21, 25)

Székesfehérvár, 82 néző

Vezette: Bátkai-Katona Ágnes, Kiss Zoltán

MÁV Előre-Foxconn: Koci 4, Tomanóczy B. 1, Pesti 3, Fazekas 9, Sebestyén 12, Dileo 2. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Szabó V. 5, Ambrus B., Eke 1, Boa 8, Janke 7, Szávai. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Vidux-Szegedi RSE: Pintér B. 3, Honti 5, Sarnyai 10, Kiss G. 5, Demcsák 5, Durigon 9. Csere: Polyák (liberó), Szepesi. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

Utoljára 2022. május 8-án jártak a szegediek a VOK-ban még az NB I Liga 1.-4.- helyéért vívott csatában. Ezt az összecsapást a fehérváriak nyerték, és ez a siker jelentette az első állomást, hiszen a bajnoki cím után megszerzése az Extraligában is kimagasló eredményeket értek, érnek el. A héten pedig nemzetközi szinten ismét letette a névjegyét a kék-fehér alakulat, a CEV Challenge Kupában a svájci Volley Näfels legyőzésével.

Mindenesetre a fehérváriak argentin feladója, Tomás Dileo régi ismerősként köszönthette a háló túlsó oldalán állókat, mivel korábban a vendégeket erősítette két szezonon át.

A találkozót megelőzően, illetve a kupameccs után Dávid Zoltán két nap megérdemelt pihenőt adott játékosainak, hiszen a jövő kedden emberes feladat, a svájciak elleni párharc visszavágója vár a csapatra. Így aztán azon sem lehetett csodálkozni, hogy a korábbiaktól eltérő kezdő hatos várta a Tisza-partiakat, és több eddig jobbára csak beugró játékos kapott lehetőséget.

Ennek ellenére az első szettet minden gond nélkül hozta a gárda, nem lehetett panasz a fiatalokra, jól helyettesítették rutinosabb társaikat.

A folytatásban azonban már vérszemet kaptak a narancs-feketében játszó vendégek, és a játszma elején ráijesztettek a hazaiakra. 0:5 után kezdett ébredezni a Loki, és csak lassan, fokozatosan érte utol ellenfelét 11-nél. Innentől aztán már nem engedték ki a kezükből ezt az etapot sem.

A záró szett is szorosra sikeredett, próbált a Szeged legalább egy játszmát hozni, de hiába volt náluk az előny többször is egészen 23-ig, a végjáték és a mérkőzés a MÁV Előre-Foxconn csapatáé lett.

- Kötelező győzelmet vártam, és be is igazolódott a papírforma. Megint azon volt a hangsúly, hogy minél több fiatalt tudjak játszatni. Igazából ma ez volt a legfontosabb. Attól függetlenül, hogy a vége ilyen szorosra sikerült, a végén mi örülhettünk a pontoknak. Hétfőn Svájcba utazunk, természetesen ott is nyerni akarunk. – értékelt a meccs után Dávid Zoltán.