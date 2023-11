Pörögnek az események a fehérvári bunyós istállónál, november 17-én, pénteken este a magyar-szlovák határ túloldalán, Révkomáromban bonyolítanak nemzetközi küzdősport gálát, amelyen MMA, K1, valamint ökölvívó mérkőzésekre kerül sor, az utóbbi időszakban a második, ilyen jellegű eseményt bonyolítják az Európa Hotelben. Kiliti Ferenc a rendezvény promótere, több versenyzője is ringbe lép, például a 75 kg-ban Gazsó Márk a komárnói, tehát hazai pályán szereplő Nikker Roni ellen. A folytatásban a Videoton Box Club sportolója, Knitli Csaba K1-ben bizonyíthat Ócsag Gáborral szemben. Az utolsó mégy meccs az MMA szabályrendszere szerint zajlik, Krausz Bence és Denis Kurina, Szabó Dávid és Tücsök Tibor, Hegyi Árpád és Matus Harant, végezetül Kovács Gergő és Jozef Benko is megmutathatja képességeit.

November 25-én, jövő szombaton 19 órakor Székesfehérváron kerül sor nemzetközi gálára, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a Hotel Magyar Királyban bonyolították az első, exkluzív eseményt a kupolateremben, amit ezúttal megismételnek. Az esemény fő attrakciója a profi középsúlyú magyar bajnoki címért zajló ütközet Kramer Péter és Berki Ferenc Jr között. Utóbbi évek óta szerepel Kiliti rendezvényein, a 28 esztendős sportoló profi pályafutása során 18 meccset nyert, 1 döntetlen és 1 vereség mellett. Ezúttal Kramer Péterrel csatázik a 72,6 kg-os súlycsoportban, a 33 esztendős fővárosi bunyós 14 alkalommal nyert, 9 vereséget szenvedett és 3-szor végzett döntetlenre. A két öklöző a közelmúltban már farkasszemet nézett a fehérvári Országalmánál, felvezető jelleggel, rövidesen a ringben is méregethetik egymást. Az ötmeccses gálán tér vissza a 60 kg-os Kiliti Tamás is, aki eddigi nyolc meccsét hibátlan mérleggel vívta meg. Márciusban öklözött utoljára, a fehérvári MKOSZ-teremben pontozással verte a tanzán Baina Omary Mazolát. Azóta sérülésekkel küszködött, elmondása szerint jó ideje teljes értékű edzésmunkát végez bátyja, egyben menedzsere irányításával. Ellenfele Orbán Adrián lesz. Az eseményen újra megmutatja magát a három győztes meccsel rendelkező Takács „Eminens” Dániel, kesztyűt húz a székesfehérvári Péntek Martin, illetve búcsúzik a magyar ökölvívástól a 48 éves, győri Hiba Sándor, akinek utoljára láthatják kőkemény ütéseit a sportág szerelmesei. A komárnói Bölcskei Csaba ismét bizonyíthat nagyközépsúlyban. Folytatódik a Magyarországon a legutóbbi, budapesti gálán bemutatkozó a The Ring névre hallgató ütközet, amelyen üzletemberek lépnek szorítóba, hogy az ökölvívást népszerűsítsék. Legutóbb Csikós Gergely és Tőrös Ádám osztotta egymásnak a pofonokat, valamint szorítóba lépett a tatabányai mérnök, Beck Tamás is, aki a hirtelen beugró Pajor Patrikkal csatázott szeptember elején. Beck ezúttal Komóczi Gáborral randevúzik a kötelek között.

A fehérvári gálát követően december 9-én, szombaton este, Csíkszeredán zuhognak a pofonok, az Erőss Zsolt Sportcsarnokban. Évekkel ezelőtt a helyi jégcsarnokban, a Vákár Lajosról elnevezett intézményben került sor hasonló gálára, természetesen nem télen, hanem nyáron, amikor a jeget már nem hizlalták a város elsőszámú csapata, a hokisok kedvéért. A csíki eseményen a kolozsvári harcos, Marius Antonetti az UBO szervezet övéért bokszol középsúlyban a főmeccsen, ellenfele a hírek szerint egy moldáv versenyző lesz. Fellép a helyiek kedvence, a 30 éves Fikó Oszkár is, valamint Kiliti Tamás is ringbe lép, ez lesz a fehérvári bunyós profi pályafutása során a tizedik összecsapása.