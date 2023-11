Előzőleg a Tiszaújváros gárdáját verte a Dávid Kornél KA férfi együttese, aztán két újabb bajnokit vívott a folytatásban, valamint a Hepp Kupában is továbbléptek a negyedik fordulóba, PTE-PEAC elleni, idegenbeli győzelemmel. A bajnokságban az élvonalba a nyáron NKA Universitas második csapata, majd a gyengébb játékerőt képviselő Dunaharaszti várt Dzunic Branislav csapatára.

A korábban két hetet sérülés miatt kihagyó rutinos irányító, Tóth Péter a Hepp Kupa-mérkőzésen csak néhány percet tölthetett a pályán, a folytatásban nem tudta vállalni a játékot. Baranyában Szabó Zsolt triplája adta meg az alaphangot, és az első percekben a vendégeknél volt az előny, a 8. percben 20-13-ra vezettek, a későbbiekben is tartották a különbséget, extra pontterméssel, 28-22-re elhozták a negyedet. A különbség a második felvonás elején tovább nőtt, Keller Vidor volt elemében. 34-22-nél tetőzött a látogatók előnye, majd a félidő hajrájára elzárták a gólcsapot. Több hiba vegyült a látogatók támadójátékába, amit a pécsiek kihasználtak. Bor Gábor hármasával a 17. percben már a vendéglátóknál volt az előny, a nagyszünetben 41-40-re vezettek a narancs-feketék.

A fordulás után a Fejér vármegyeiek rendezték a sorokat, ismét magunkhoz vették az irányítást. Folyamatosan 3-5 ponttal vezettek, majd 47-44 után állva hagyták a hazaiakat, zsinórban 11 pontot szerezve tekintélyes előnyre tettek szert. Kazy és Mezőfi hármasa szakította meg a remek sorozatot, de a legjobbkor jöttek Büki negyed végi pontjai, amivel a fehérváriak 65-57-re vezettek a végjáték előtt. A 31. perc is pécsi felzárkózási kísérlettel indult, de a látogatók tartották két-három labdányi előnyüket. Az utolsó percekre Szabó Zsolt állt a sereg élére, jól menedzseltük a harmadik negyedben összeszedett előnyt, végül Rátgéber Tamás utolsó pillanatos hármasa is belefért. A fehérváriak fontos győzelemmel távoztak Pécsről. Szabó Zsolt (22 pont, 11 lepattanó, 34 VAL), Kuttor Gergő (13 pont, 7 lepattanó, 20 VAL) és Büki Bence (14 pont, 18 VAL) lépett elő kulcsszereplővé. A palánkok alatti játék fontos része lesz a meccsnek, a vendégek 40-39-re megnyerték a lepattanózást.

NKA Universitas Pécs II.–Dávid Kornél KA 75-79 (22-28, 19-12, 16-25, 18-14)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, vezette: Földesi, Benedek, Szecsődi (Maár)

DKKA: Simon B. 8/6, Molnár D. 3, Kuttor G. 13/3, Szabó Zs. 22/3, Kis R. 10/3 , csere: Somogyfoki P. 2, Büki B. 14/6, Keller V. 7, Hegedűs K., Denk N.

Dzunic Branislav: - Küzdelmes mérkőzés volt, amire számítottunk is. Sikerült a harmadik negyedben nagyobb előnyt kialakítanunk, úgy gondolom, ez volt az egyik legmeghatározóbb eleme a mérkőzésnek egy fiatal, tehetséges csapat ellen. Gratulálok a Pécsnek és további sok sikert kívánok nekik.

A következő fordulóban a Dunaharaszti ellen szerezte meg újabb győzelmét a Dzunic-legénység. Mindössze másfél negyedig volt szoros a DMTK elleni mérkőzés. A koronázóvárosiak 7-0-ás erődemonstrációval kezdtek, de gyorsan kiderült, hogy ellenfelük nem csak asszisztálni utazott Székesfehérvárra. Pafféri és Fekete kosaraival 11-9-re már a vendégek vezettek, a kezdeti kosarak után a hazaiak nem tudtunk a gyűrűbe találni, majdnem minden dobásuk pontatlan volt, ráadásul a büntetőkkel is hadilábon álltak. A DMTK tíz perc elteltével 20-17-re vezetett, a házigazdák hányattatásainak a második játékrész elején sem volt vége, lévén 25-17 is állt az eredményjelzőn, mire belelendültek. A 16. percben, a harasztiak 31-27-es vezetésénél jött a teljes fordulat, remek sorozatot produkáltak Szabó Zsolték, zsinórban 24 pontot szerezve lényegében megnyerték a mérkőzést. Mindösszte 51-31 után, a 22. percben talált be ismét a DMTK. A későbbiekben 13 pontra feljött a DMTK, a 32. percben 64-51 állt a táblán, de nem forgott veszélyben a hazai siker, az utolsó percekben még rá is pakoltak a fiúk a különbségre. Legjobbjuk a 14 pontos, 14 lepattanós dupla-duplát és 7 kiharcolt faultot, illetve 30 VAL-t elérő korábbi válogatott erőcsatár, Szabó Zsolt lett, aki remekül kamatoztatta fizikális fölényét a palánkok alatt. A DKKA legtöbb pontját, 20-at, Simon Benedek szerezte, aki emellé leszedett 8 lepattanót is, összesen 25 VAL-t szorgoskodott össze.

Dávid Kornél KA–Dunaharaszti MTK 81-55 (17-20, 30-11, 17-15, 17-9)

MKOSZ Edzőcsarnok, vezette: Kéri, Magyari, Propszt (Nagy J.)

DKKA: Simon B. 20/9, Molnár D. 8/6, Kuttor G. 3/3, Szabó Zs. 14/3, Kis R. 5/3, csere: Somogyfoki P. 8/6, Büki B. 10/9, Szalczgruber Á. 8, Keller V. 5 (Hegedűs K., Denk N., Szalczgruber Zs.)

Dzunic Branislav: - Megfelelő energiával játszottunk, mindent megvalósítottunk abból, amit megbeszéltünk támadásban és védekezésben is, főként a visszarendeződésben. Nem mindig játszottunk jól, néha ritmustalan volt a teljesítményünk, de összességében teljesen megérdemelten nyertünk.