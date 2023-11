Minden tekintetben egyedülálló bravúr már az is, hogy a két évvel ezelőtt a magyar férfi röplabda bajnokság második vonalában szereplő Loki kijutott a nemzetközi porondra – miután tavaly az Extraligában ezüstérmet szerzett.

A harmadik számú európai megmérettetés, melyben ősszel elindultak a fehérváriak a CEV Challenge Kupa az 1980–81-es szezonban indult CEV Cup néven, majd 2007-ben kapta jelenlegi nevét, és jobbára korábban az olasz csapatok dominanciája volt felfedezhető, ám az utóbbi években már török, szerb, francia, valamint görög együttes is megtörte hegemóniájukat, és hazavitte a serleget.

A MÁV Előre-Foxconn az első körben az osztrák VCA Amstetten NÖ elleni kétszeri 3:0-as sikerrel tette le névjegyét, majd következett sorozat újabb köre a svájci bajnokság tavalyi bronzérmese, a Volley Näfels, amely már tizenötödik alkalommal szerepel az európai kupaporondon. A Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban egy hete gyilkos, és kemény összecsapást játszottak a felek, melynek végén 3:2-es győzelemmel zártak Dávid Zoltán vezetőedző tanítványai. Az első szettet magabiztosan nyerte a Loki, ám ezt követően mondhatni „belakta” a csarnokot ellenfelük, és zsinórban két játszmában is felülkerekedett. Innen, ebből a vesztett állásból álltak fel Pesti Marcell és Redjo Koci, valamint Christian Janke vezérletével, és tudtak fordítani, majd a döntő etapban elsősorban remek erőnlétüknek is köszönhetően a korábbi játékrészekkel ellentétben viszonylag könnyebben diadalmaskodtak, és győztes meccsel a tarsolyukban várhatják a visszavágót.

Aki egy kicsit is követte eddig a MÁV Előre-Foxconn csapatának idei szereplését azzal szembesülhetett, hogy a kötelező bajnoki mérkőzéseken felül a MEVZA férfi Közép-európai Ligában is helyt álltak. Két hete három nap leforgása alatt megverték a szlovák listavezető Rieker Komárnót, a tavalyi szlovák bronzérmes Spartak Myjavát és az idén a CEV Kupában is induló horvát MOK Mursa Osijeket. Ezzel vezetik a tabellát ebben a sorozatban. A magyar pontvadászatban pedig az eddig lejátszott hat mérkőzésen nemcsak veretlenek, hanem még szettet sem veszítettek.