Az utóbbi hetekben nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is megmutatta erejét és karakterét a MÁV Előre-Foxconn csapata. A 2023-2024-es magyar bajnokságban eddig lejátszott öt mérkőzésén még szettet sem veszített a kék-fehér legénység, míg ugyanez a mérlege a CEV Challenge Kupában is. Az első körben az osztrák VCA Amstetten NÖ elleni, mintegy 1200 lelkes szurkoló előtt lejátszott mérkőzés igazi röplabdaünnepet hozott, ráadásul az ott elért 3:0-ás győzelmet a visszavágón idegenben is egy újabb szettveszteség nélküli siker követte, így a magyar csapat meggyőző teljesítménnyel került a torna legjobb 32 csapata közé.

Következő ellenfelük, a svájci bajnokság tavalyi bronzérmese tizenötödször szerepel az európai kupaporondon. Legutóbb a 2022-2023-as szezonban a Challenge Kupa első selejtezőkörében a görög PAOK Thessaloniki állította meg Matjaz Hafner vezetőedző együttesét.

A Volley Näfels keretében hat svájci játékos mellett ausztrál, brazil, cseh, finn, lengyel és macedón légiósok szerepelnek. Ennek ellenére a nemzeti bajnokságban beragadtak a rajtnál, kettőből két vereséggel az utolsó helyen állnak a tabellán. A MÁV Előre-Foxconn gárdája lendületben van, az elmúlt héten a MEVZA férfi Közép-európai Ligában három nap leforgása alatt megverte a szlovák listavezető Rieker Komárnót, a tavalyi szlovák bronzérmes Spartak Myjavát és az idén a CEV Kupában is induló horvát MOK Mursa Osijeket. Ezzel vezetik a tabellát a sorozatban.

- Sokat kivett ez a három mérkőzés a csapatból, de igyekeztünk úgy rotálni a csapatot, hogy a keddi CEV Challenge Kupára is megfelelő állapotban érkezzenek. A Näfels nem túl magas csapat, de nagyon gyors röplabdát játszanak. Hazai pályán, ha azt csináljuk, amit tudunk, akkor győzhetünk. Szükség is lesz az előny kiharcolására, mert idegenben egy nagyon alacsony belmagasságú teremben kell majd röplabdáznunk, ami szokatlan lesz a játékosainknak. – hangsúlyozta Dávid Zoltán a fehérvári csapat vezetőedzője.