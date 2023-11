A pihenő után Remy Abell „Kígyó térről”, Vojvoda mellől talált be, de az üdvössége tiszavirág életűnek bizonyult, mert Siyani Chambers duplája újfent hazai előnyt hozott, 50-48. Ezt követően Vojvoda is megmutatta, hogy specialitása a távolii dobás, majd Roberts tette még magabiztosabbá a vezetést, 55-48. Alaposan megnyomta az Alba, és a 25. percre Barnett, és Isiah Philmore hármasaival közel húszra nőtt a különbség, 65-48. A negyedből hátralevő időben engedett egy kicsit a szorításból a vendéglátó csapat, melynek hajrájára meglett a húszpontos differencia is, 76-55.

A záró tíz percben a fehérváriak felszabadultan játszhattak annak tudatában, hogy zsebben van a meccs, és már csak arra összpontosítottak, hogy minél nagyobb legyen a felek közötti távolság, emellett a fiataloknak is lehetőséget tudott adni Zubillaga.