MÁV Előre-Foxconn – MEAFC-Miskolc 3:0 (22, 14, 20)

Székesfehérvár, 104 néző

Vezette: Mezőffy Zsolt, Bibók Ferenc

MÁV Előre-Foxconn: Szabó V. 4, Eke 3, Koci 3, Tomanóczy B. 2, Pesti 13, Sebestyén 2. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Boa 6, Janke 8, Fazekas 5, Dileo 1, Péter A., Szávai 1. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

MEAFC-Miskolc: Fenyvesi 9, Szabó P. 1, Komlósi 10, Kanellopoulos, Árva 7, Csizmadia 4. Csere: Dudás (liberó), Simkó, Kozsla 1. Vezetőedző: Bagó László.

Az első szettben ráijesztett házigazdáira a MEAFC-Miskolc, mivel vezettek 10:8-ra, és 12:10-re is, és Pesti Marcell fordítása után fokozatosan növelve, illetve megtartva előnyüket nyertek.

A második játszmában már 5:5-ig tartotta a lépést az avasi csapat, ezt követően már csak a Loki uralta a játékot. Ebben az etapban Dávid Zoltán vezetőedző – tekintettel a jövő hét erőltetett menetére – beküldte Szentesi Bálinteo, Tomás Dileot, Christian Jankét, Boa Szabolcsot és Szávai Károlyt. Mint arról már korábban beszámoltunk keddtől három napon át a VOK-ban kerül sor a MEVZA Kupa sorozatának 1. fordulójára, amelyben három mérkőzést játszanak majd a kék-fehérek szlovák, illetve horvát csapatokkal.

A harmadik játékrészben már az elején magához ragadta a kezdeményezést a fehérvári gárda, sok teret nem engedve ellenfelének, és 20 perc alatt lezárt a szettet és az összecsapást.

A magyar bajnokság küzdelmeiben a MÁV Előre Foxconn számára most kéthetes szünet következik a már említett jövő heti megmérettetések, valamint a november 21-én Tatabányán sorra kerülő CEV Challenge Cup mérkőzés miatt.

- Okosan ki kell használnunk ezeket a mérkőzéseket, mert nagyon nagy lesz a terhelés a következő hetekben és az egész szezonban. Az a legfontosabb, hogy olyanok is minél több játéklehetőséget kapjanak, akik nem sokat játszanak, mert a későbbiekben mindenkire szükség lenne. Szeretném, ha meg is ragadnák ezeket az alkalmakat, hogy pályán tudjanak ragadni akár későbbi meccs szituációkban is. – hangsúlyozta Dávid Zoltán a fehérváriak vezetőedzője a találkozó után.