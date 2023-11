Tóth András mosolygós, közvetlen fiatalember. Kivételesen nem súlyzók és kondigépek között, hanem a könyvtárban találkoztunk. András lelkesen mesélt a hobbijáról, amit nem túl régóta versenyszerűen is űz. Az erőemelés sokaktól távol áll talán, ám aki jobban odafigyel, megtalálja benne a szépséget is. Mint beszélgetésünkből kiderült, a kiemelkedő eredmény eléréséhez elengedhetetlen a sok-sok munka, odafigyelés, lemondás, ami egyúttal a versenyző önnön határainak legyőzését is jelenti.

Az erőemelés három formája a guggolás, a fekvenyomás és a felhúzás. A gyakorlatok teljesítéséhez a test valamennyi izma szükséges – és erő. Ám nem csak ehhez kell erő. Ahhoz is, hogy a sportoló nap mint nap rendszeresen eddzen, ügyeljen a megfelelő táplálkozásra, mentálisan is egészséges legyen, hiszen elég egy apró figyelemzavar, máris komoly sérülést szerezhet. Ahogy mondani szokás, minden fejben dől el, és ez az erőemelésben hatványozottan igaz. András hosszan beszélt arról, hogyan ismerkedett meg közelebbről e nem mindennapi sportággal.

Fotó: Család

– Korábban kőművesek mellett dolgoztam, majd egy raktárba kerültem, ahol jóval kevesebbet kellett mozogni. Hogy tartsam a kondíciómat, 2006-ban edzőterembe kezdtem járni, ahol a többieket is figyelve, sokat kérdezve tőlük egyre jobban teljesítettem. Az edzőm javaslatára indultam versenyeken is, és ott találkoztam a káposztásmegyeri Kovács Műhely Erőemelő Sportegyesület képviselőivel. Rokonszenves volt a remek közösség, így csatlakoztam hozzájuk. Kovács Lajos és Zmak Szilárd edzők felügyeletével készültem tovább, és egyre több versenyen indultam.

András legutóbb a Kiskunfélegyházán rendezett GPC Erőemelő Világbajnokságon mérette meg magát. A Master 1 korcsoportban a negyven–ötven évesek között mindhárom versenyszámban indult, méghozzá a mínusz 125 kg-os kategóriában. Felhúzásban negyedik, fekvenyomásban ötödik, fő számában, guggolásban 142,5 kilogrammal világbajnok lett. Hogyan kell elképzelni ezt a gyakorlatot? András szakszerű leírást adott: – A súlyzó állványról történő kiemelése után hátra kell lépni, miközben a súlyzót vízszintesen tartom a vállaimon. A vezetőbíró jelére kezdődik a gyakorlat bemutatása. Annyira kell behajlítani a térdet, hogy a felsőcomb felső felülete a csípőízületnél mélyebbre kerüljön, mint a térd felső vonala. Ezután úgy kell felállni a súlyzóval, hogy legyen semmilyen lefelé irányuló mozdulat, és a térdek teljesen kiegyenesedjenek. Nagyon kell koncentrálni, mert ha elmozdulnak a lábaim, vagy nem a bíró jelére indítom a gyakorlatot, máris érvénytelen, és hiába volt az erőfeszítés. Szerencsére ezen a versenyen minden sikerült, ki tudtam zárni a külvilágot, maximálisan a feladatra figyeltem, és legyőztem önmagamat is, hiszen ekkora súlyt még nem emeltem edzésen sem.

Fotó: Család

A jó eredményhez szükség volt megfelelő felkészülésre. Hetente négy edzés, precízen elkészített edzésterv alapján, az összpontosítás gyakorlása, hogy a külvilág kizárása is sikerüljön, s mindezt természetesen teljesítménynövelő szerek használata nélkül. András szerint nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, ő a saját maga által összeállított étrendet követi, teljes mértékben elkerülve a cukros és szénsavas üdítőket, az izmoknak ugyanis nem tesz jót a szénsav. A fehér lisztet és a cukrot teljes mértékben kiiktatta az életéből. Olykor persze belefér egy-egy gyros vagy kis dobozos kóla, főleg mozi után, mert András szereti a filmeket is, szabadidejében emellett főként kertészkedik, kirándul, és szívesen főz a családjának, barátainak, akik mind drukkolnak neki, hogy minél jobb eredményeket érjen el. Legfőbb szurkolója Betti, a felesége, aki mindenben támogatja, versenyről versenyre követi a pályafutását.

Az elkövetkező időszakra elsősorban pihenést, majd további versenyeket tervez András, főként a guggolásra és a felhúzásra összpontosítva. Ha nem is minden hónapban venne részt valamiféle megmérettetésen, de rendszeresen indulna efféle erőpróbákon. Mindezt munka mellett. A távlati célok közé tartozik, hogy akár külföldi versenyen is részt vegyen majd, ám ennek anyagi feltételei igencsak megerőltetők. Addig is marad a szinten tartás, az izmok erősítése, a tudatos, megtervezett felkészülés. Várhatóan május közepén, a Kiskunfélegyházán rendezett nyárindító kupán lép majd újra a súlyokkal megrakott emelvényre.