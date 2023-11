Hydro Fehérvár AV19 – EC-KAC 1-7 (1-2, 0-2, 0-3)

Székesfehérvár, V.: Hronsky, Ofner, Durmis, Jedlicka.

AV19: Horváth (Roy) – Fournier 1, Campbell (1), Magosi, Hári, Kuralt – Stipsicz, Phillips, Leclerc, Bartalis (1), Laberge –Kiss R., Atkinson, Terbócs, McGauley, Leavens – Vokla, Vértes, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

KAC: Dahm – Strong, Postma (1), Fraser 1, Mursak, Ganahl – Unterweger 1 (1), Jensen, Schwinger (1) Herburger 2 (1), Hochegger 2 – Sablatting, Vallant, Kraus 1, Van EE (1), Maier (1) – Lam, Witting, Lippitsch. Vezetőedző: Kirk Furey.

Kiállítások: 68, ill. 33 perc.

Kapura lövések: 21-38.

Lendületesen kezdett a Volán, az első helyzetre sem kellett sokat várni, Laberge tűzte rá közelről, Dahm védett, a túloldalon Horváthnak kellett figyelnie Jensen kísérleténél. Két és fél perc után emberelőnybe került a KAC, McGauley ülhetett ki két percre. Sokáig úgy tűnt, megússza a Fehérvár, de két másodperccel a kiegészülés előtt Hochegger ért bele jól a kapu előtt egy lőtt passzba, 0-1. Keményen játszottak az osztrákok, de a hazaik is felvették a kesztyűt, Ganahl és Atkinson kicsit meg is ráncigálta egymást. Rendre megtalálták egymást a felek, bár a bírók kicsit egyoldalúan látták időnként a történéseket...A harmad közepén vitatható körülmények között emberelőnybe került megint a Klagenfurt, Jensen távolijánál hatalmasat védett Horváth, de sajnos Hochegger lövésénél már tehetetlen volt, 0-2. Érezhető volt a verekedés a levegőbe, egy kérdéses osztrák ütközést követően pedig Atkinson ledobta a kesztyűt, ezt követően pedig Kiss Roland és Mursak is összemérte tudását, az ütközeteket egyértelműen a fehérváriak nyerték. Atkinson és Mursak mehetett zuhanyozni végleges kiállítással, és emberelőnybe jöhetett két percig a KAC. Gy perccel a szünet előtt sikerült szépíteni, egy lendületes akciót követően Founier középről szépen kilőtte a felső sarkot, 1-2.