2016-ban, tehát immár hetedik éve indult útjára egy páratlan kezdeményezés Székesfehérváron Horváth Péter és barátai ötlete nyomán. Előbb a nehéz sorsú állatokon, kutyákon volt a sor, majd néhány év után odáig jutottak, hogy az első adományozás után ezen év karácsonyán háromszáz család, vagy idős, nehéz sorsú ember kapott tartósélelmiszer-csomagot, további háromszáz gyermek pedig vadonatúj játékoknak örülhetett. Mindezt egy focitorna keretén belül hozták „létre”, és azóta nem múlik el olyan év, hogy legalább két alkalommal ne jöjjenek össze egy jót sportolni, és emellett gondolnak azokra, akiknek esetleg tudnának segíteni. A XVI. Jótékonysági Adni Jó Kupára 2023. december 16-án, szombaton reggel fél kilenctől kerül sor a Köfém Sportcsarnokban, és ezúttal Juhász Janka gyógyulásáért küzdenek a felek.

Hogy miért is a 6 esztendős Janka lett a kiválasztott? A koraszülöttségéből adódóan agyvérzést kapott, testvérével, Adriánnal extrém koraszülöttként jöttek a világra. A várandósság alatt az édesanyánál terhességi toxémia lépett fel, így a 25. héten császármetszéses beavatkozást végeztek. A gyerekeknek rengeteg fejlesztésre van szükségük. Janka kerekesszékes, gyengén látó és epilepsziás is. A család korábban Lepsényben élt, ám az ikrek 3 évesek voltak, amikor fel kellett adniuk életüket, Budapestre költöztek, hogy Janka megfelelő fejlesztést kapjon. A torna szervezői robotterápiára gyűjtenek számára - mozgásszervi fogyatékosság esetén az elveszített, vagy károsodott funkciókat fejleszti, segíti. Ráadásul ez nem tartozik éppen az olcsó terápiák közé, és nem kevés kezelésre van ebből szüksége.

Nagy Zsolt a Puskás Akadémia FC válogatott labdarúgója is mezt ajánlott fel

Fotó: A szervezők

- Azért, hogy az általunk megálmodott összeg realizálódjon, már október első hetében elindítottuk a jótékonysági aukciókat. Ezt követően kezdtük el a kupa szervezését, és egy nap alatt betelt az induló 12 csapatos létszám. Visszatérünk a gyökereinkhez, hiszen a Köfém Sportcsarnok külső műfüves pályáján játszottuk az első Adni Jó Kupákat, ám ezúttal a csarnokban játszunk, köszönhetően az Alba Fehérvár KC vezetőségének. – tudtuk meg Horváth Pétertől.

A tornán a játékvezetést az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága biztosítja – térítésmentesen!

Ahogy már megszokhattuk az ünnepeket megelőzően „berúgták a motort”, és javában zajlik az adománygyűjtési akció, és fogadják a felajánlóktól az adományokat.

- Megint azt álmodtuk meg, hogy több száz hátrányos helyzetű családnak készítünk tartós élelmiszer csomagot, és ugyanennyi gyermeknek fogunk vásárolni vadonatúj játékot. Több intézmény akarunk támogatni, és reményeink szerint meghittebbé tudjuk varázsolni a karácsonyt. Ez azonban a támogatók, a jó szándékú magánemberek és a rengeteg önzetlen sportoló nélkül nem valósulhatna meg. – tette hozzá Horváth Péter.

Egyre több sporttárgyú relikvia kerül az alapítványhoz, és egyre szélesebb a sportágak spektruma is.

- Próbálunk minden jó szándékú sportolót megkeresni, egyelőre úgy tűnik, hogy a jégkorongban vagyunk a legerősebbek, de most már felzárkózik mellé a kézilabda is. Büszkék vagyunk, és örömünkre szolgál, hogy napról-napra egyre több értékes relikvia kerül hozzánk, és ezeket fel tudjuk ajánlani az aukciókon. – hangsúlyozta a főszervező.

Az amerikai futballisták közül Kozma Bálint, a labdarúgótól Kántor Krisztina, Szabó Bernadett, Kovács Laura, Szalkai Kitti, Nagy Virág, Nagy Anett, Lang Ádám, Dibusz Dénes, Nagy Zsolt, és a legújabb sztár Szoboszlai Dominik egye-egy értékes mezt ajánlott fel. A jégkorongozóktól Horváth Bence, Kiss Roland, Kiss Bence, Lövei Dávid, Hetényi Zoltán, Gröschl Tamás, Vas Márton, Tihamér Tamás, Kovács Sebestyén, Kozma Zsolt, Rétfalvi Kristóf, Bán Károly, Gebei Péter, Rónai Alexandra, Koncz Boglárka voltak azok, akik összefogtak a szervezőkkel a nemes célért, míg a kézilabdázó Tea Pijevic, Dombi Katalin, Zubai Szabolcs, Szabó Laura, Horváth Gréta, Gerhàth Kincső, Juhász Kata, Kobela Tamara, Kuczora Csenge, Tilinger Tamara, Füzi Dániel, valamint az Alba Fehérvár KC sem maradhatott ki. A vízilabdázókat pedig Nagy Viktor, és Szűcs Gabriella képviselik, és segítik a jótékonysági kupát.