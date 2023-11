Magyarország 2-2-es döntetlent ért el Bulgáriával szemben az Európa-bajnoki selejtezősorozat 7. fordulójában, s a többi eredménytől függetlenül második helynél nem végezhet rosszabb pozícióban a G csoportban, vagyis kijutott a németországi Eb-re.

– Őszintén szólva nem is emlékszem rá, hogy hány nagy helyzetet alakítottunk ki a vezető gólunk után, de mindet elpuskáztuk. Mindent megtettünk a célunk eléréséhez, de megnehezítettük a saját dolgunkat, butaságokat követtünk el a mérkőzésen. Szinte tipikus, hogy nem tudunk semmit sem elérni anélkül, hogy meg kelljen szenvedni érte – mondta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. – Uraltuk a mérkőzést, rengeteg helyzetünk volt, összesen három lövést engedtünk az ellenfélnek, abból egy gól és egy tizenegyes volt. Nem voltunk okosak és érettek, mert képtelenek voltunk megőrizni az előnyünket és az emberelőnyünket is, nem olvastuk jól a mérkőzést. Végül szerencsések voltunk, a labdarúgás istene úgy döntött, megérdemeljük az egyenes ágon történő kijutást. Nagyon örülök a kijutásnak, de ahogyan kijutottunk, az nagyon stresszes, feszültséggel teli volt, ezért nehezen tudom élvezni a sikert. Ennek ellenére elképesztő dolgot vittünk végre, egy fordulóval a vége előtt egyenes ágon kijutottunk, ráadásul zsinórban harmadszor. Vasárnap, Montenegró ellen nemcsak a kijutást, hanem a csoportgyőzelemet is szeretnénk megünnepelni.