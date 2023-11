2023. november 4., szombat, 13:30

Sárbogárd (2.) – Ercsi Kinizsi (7.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Sajnos Tordason otthagytunk két pontot, nagyon masszívan védekezett a hazai csapat, erre, és egy két kontrára rendezkedtek be. Főleg a mérkőzés hajrájában több lehetőségünk volt, sőt még az utolsó másodpercekben is szerezhettünk volna gólt, de kimaradtak a helyzetek. Hosszú még a bajnokság, ám azok a pontok, amelyeket elszórunk hiányozhatnak a végelszámolásnál. Tudtuk azt, hogy lesznek nehéz mérkőzéseink, nem tudunk mindig nyerni, szerettünk volna, de bízunk abban, hogy a hétvégén az Ercsi ellen hazai közönség előtt tudunk majd javítani. Nehezen kiszámítható az Ercsi csapata mostanában, meglepetést tudnak okozni, vasárnap is magabiztosan nyertek, előtte Lajoskomáromban is győztek. Nagyon fontos lenne, hogy az történjen a pályán, amit mi szeretnénk, és nem szeretnénk engedni, hogy az Ercsi ki tudjon bontakozni. Nem lehet más célunk, csak a három pont megszerzése, ezért mindent meg fogunk tenni. Valószínűleg Joó Gergő és Finta Dániel visszatérhet, velük erősebbek leszünk. Kapusunk, Nyári Bence még mindig sérült, rajta kívül mindenkire számíthatok.

Tóvill-Kápolnásnyék (3.) - MÁV Előre FC Főnix (1.)

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Jól kezdtük a szezont aztán most kisebb hullámvölgybe kerültünk. Nem is az Ercsiben elszenvedett vereség bánt igazán, hanem a mutatott játék. Nem volt benne a játék képében, hogy akár egy pontot is meg tudunk szerezni. Elégedetlen vagyok, mert nagyon kevés helyzetet dolgoztunk ki, ráadásul most érkezik hozzánk a bajnoki cím fő esélyese, a Főnix FC. Pigler Boldizsár összeszedte az ötödik sárga lapját, rá biztosan nem számíthatok, valamint egyéb okok miatt Gáspár Benedek is hiányozni fog, így egyáltalán nem lesz egyszerű dolgunk. Amellett, hogy a legutóbbi mérkőzésén ellenfelünk hat gólt lőtt, ami pedig aggasztó, hogy mindössze hármat kapott az eltelt tizenegy forduló alatt. Nincsen sok helyzetünk és ebből a kevésből kellene eredményesnek lenni, ami egyáltalán nem könnyíti meg a helyzetünket. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a Főnix FC milyen céllal vágott neki a bajnokságnak, sokkal hosszabb keretük, mint a miénk, 16-18 olyan játékos van náluk. Akárhogy forgatja a csapatot Pavlik József a kezdőkhöz hasonló képességű játékosok érkeznek a kispadról is. Bízom abban, hogy tisztességesen helyt tudunk állni!

Mány-Bicske II. (11.) – Lajoskomárom (10.)

Varga Mihály a Mány elnöke: - Meg lehetett volna úszni kevesebb góllal Főnix FC elleni mérkőzést, bár hat kapott találat nem ezt sugallja. Az első félidőben jól játszott a csapatunk, partiban voltunk, helyzeteket alakítottunk ki, de az üres kapuba se tudtunk betalálni. Egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy ennek ilyen súlyos vereség lesz a vége. Több összetevője van ennek az eredménynek, a második gólnál combizom szakadás szenvedett kapusunk Bessenyei Barnabás. Nem volt csere kapusunk, mezőnyjátékos állt a kapuba, és, aki egy kicsit járatos a labdarúgásban, azért az tudja, hogy azért ez nem ugyanaz. Komolyan befolyásolta a végeredményt, természetesen ettől függetlenül megérdemelten győzött a hazai csapat. Az előző fordulóban az Ercsi ellen ki-ki meccs volt, ám, ha nem a 87. percben kapjuk az egyenlítő gólt, akkor más szájízzel jövünk le a pályáról. Végül is ez egy kiegyenlített mérkőzés volt, igazságos eredmény született. Bukovecz Ferenc csapatkapitányunk sérülés miatt nem játszott Fehérváron - az ő hiánya is nagyon érződött - remélhetőleg a Lajoskomárom ellen már pályára léphet, valamint kell egy kapust keresnünk. A Lajoskomárom jelenlegi helyezését nézve ők szerintem sokkal többre hivatottak, velük hagyományosan jó mérkőzéseket játszunk - általában hazai pályán mi szoktunk nyerni. Az Ercsi elleni mérkőzéshez hasonlóan ez is egy véres, verítékes összecsapás lesz. Szeretnénk már nyerni, mivel az elmúlt hat fordulóban nem sikerült, ránk férne egy kis sikerélmény.

2023. november 5., vasárnap, 13:30

Enying (14.) – Móri SE (6.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Ahogy korábban nyilatkoztam, 10 pontot vártam a legutóbbi négy mérkőzéstől, összesen viszont csak 6 sikerült. Talán a Maroshegy elleni előnyből történt vereség fájt legjobban. Ott egy félidőn keresztül komoly keresnivalónk volt a pályán, végül teljesen felőröltek minket a frissebben játszó vendéglátóink. A Csór elleni formánk lesújtó volt, szinte osztálynyi különbség volt tapasztalható a játékunk képében. Azóta persze szépen bele is lendültek, bizonyítva ezzel, hogy sokkal jobbak ők annál, hogy az utolsó helyen tanyázzanak. A múlt heti pihenő jót tett a csapatunkak, bár kicsit tartottam a Mezőfalva elleni fellépéstől. Ennek ellenére szépen összeállt a játékunk, és többen is magasan maguk felett teljesítettek. Amennyiben a támadóinknak jobban sikerült volna kihasználniuk a ziccereiket, akár hat is lehetett volna közte... Egyébként illik óvatosan kezelni ezt a sikert, mert újabb pofonokba szaladhatunk bele, ha fejünkbe száll a győzelmi mámor. Kellő alázattal kell pályára lépnünk a Mór ellen. Tény, hogy nincsenek a legjobb formában, de természetesen így is ők az esélyesebbek. Ezzel együtt biztosíthatunk mindenkit, nem adjuk könnyen a bőrünket. A hangulat minden bizonnyal fergeteges lesz, hiszen két éve várjuk a legutóbbi, a mindenki számára felejthetetlen Enying - Mór visszavágóját. Nagyon remélem, hogy teljes csapattal tudunk kiállni, de még mindig van néhány kétséges sérült és beteg játékosunk.

Csór Truck-Trailer (13.) – Sárosd (4.)

Csongrádi Ferenc a Csór Truck Trailer vezetőedzője: - Örülök annak, hogy kezdjünk kiegyenesedni, ez főleg annak köszönhető, hogy én is most már javarészt megismerkedtem a csapatokkal, a körülményekkel, és megismertem a saját játékosaimat is. Korábban nem kísértem figyelemmel a megyei első osztályt, az ellenfeleket sem láttam ezt megelőzően és így elég nehéz volt felkészülni egy egy mérkőzésre. Már egy kicsit könnyebb, mert több csapatot elmentem és megnéztem. Az első időszakban rengeteg pontot hullajtottunk el, ahol nem érdemeltünk vereséget, és nem volt szerencsénk. Ebből az időszakból természetesen lehetett tanulni. Most mellénk állt Fortuna is, és három mérkőzésen hét pontot szereztünk, ami azért nem rossz mérleg. Ráadásul idegenben 0-2- ről fordítottunk és nyertünk, ezt feltétlenül a bravúr- kategóriába tartozik. Véleményem szerintem még több van a csapatban, bizakodóan várom a hátralévő mérkőzéseket. Kevésbé ismerem a Sárosd csapatát, de az eredményeik önmagukért beszélnek, jól szerepelnek. Ők a mérkőzés esélyesei, cipeljék is a terhet! Amennyiben úgy játszunk, ahogy az erős Sárbogárd ellen, akkor lehet sanszunk. Örülnék annak, ha legalább egy pontot itthon tudnánk tartani.

Bodajk SE (15.) – Tordas (8.)

Kovács Zoltán a Bodajk vezetőedzője: - Martonvásáron, hiányzott a csapatból az egység a pályán és ez oda vezetett, hogy egy szenvedős, görcsös meccset játszottunk. Akarati tényezők döntötték el a mérkőzést, és ebbe a hazai csapat sokkal többet beletett, mint mi. Meglehetősen mélyen vagyunk, innen csak felfelé vezethet az út, ezt mi okoztuk és ebből nekünk kell kilábalni a következő fordulókban. Természetesen nem mondhatok mást, a Tordas ellen szeretnénk győzni, bár a realitás most mást mutat. Olyan teljesítményre lesz szükség, mint a Sárosd ellen és akkor bármi megtörténhet. Az eredmények nem tükrözték azt a szakmai munkát, minőséget, amely az edzéseken eddig folyt, minden váltás hozhat zavart és felvett kérdéseket a játékosok fejében, meglátjuk hogyan fogja kezelni ezt a csapat. Nagyon rosszul állunk, ezt az előző hét is mutatta, amikor mindössze két cserénk volt, és ez így lesz a hétvégén is. Így ilyen szempontból sem lesz könnyű a helyzetünk.

Ikarus-Maroshegy (5.) – Martonvásár (12.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Megérdemelten nyert a Sárosd csapata, bár hozzáteszem nehéz értékelni a mérkőzést, ugyanis játékra teljesen alkalmatlan pályán játszottunk, leginkább sárcsatát vívtunk. Rengeteg volt a hiba, össze-vissza csúszkált mindkét csapat, a meccs végére sok helyen fű sem maradt. A vendéglátók jobban alkalmazkodtak a körülményekhez, nekünk csak a második félidőre sikerült, de akkor sajnos már késő volt. Kétgólos hátrányban próbáltunk mindent egy lapra feltenni, de nem sikerült gólt lőni. A tabellával nem nagyon foglalkozunk, mert még nagyon sok van vissza a végéig, látjuk az eredményeken, hogy hétről-hétre bármi megtörténhet. A Martonvásár egy friss győzelem után érkezik, bízom abban, hogy ezt a győzelem utáni lendületüket meg tudjuk törni, amennyiben sikerül úgy fociznunk huzamosabb ideig, mint az elmúlt mérkőzéseken a jobb periódusokban, akkor itthon tudjuk tartani a három pontot. A sérültek tekintetében rosszabbul állunk, mint két hete. Falusy Bálint továbbra is maródi, Kövesdi Milán ugyancsak folyamatosan sérült, valamint ezen a hétvégén Mayer Martin és Kecskés Ádám is csatlakozott hozzájuk. Patkós Ádám sem épült még fel teljesen, Gimes Péter bokaszalag szakadása után a héten kezdett el edzeni. Horváth Zsolt játéka is kérdéses, bízom abban, hogy rá tudok számítani. Négy-öt felnőtt korú labdarúgó mellett az utánpótláskorú játékosokra fogunk támaszkodni ismét.

Szabadnapos: KK Grain KFT.-Mezőfalva (9.)