Fehérvár FC - Újpest FC 2-1 (0-1)

Sóstói Stadion, 4990 néző. Vezette: Andó-Szabó Sándor (Georgiou, Szalai B.)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (L. M. Kastrati, 61.), Csongvai, Szerafimov, Gergényi, Schön (Spandler, 91.) - Flores (Kalmár, 61.), Christensen, Katona M. - Kodro, Szabó L. (Karamoko, 88.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Újpest FC: Nikolics - Pauljevics, Koszanovics, Hall, L. R. Kastrati - Mörschel (Mack, 91.), Onovo (Sasere, 91.) - Kiss T. (Ganea, 91.), Tajti, Csoboth (Simon K., 91.) - Ambrose. Vezetőedző: Nebojse Vignjevics

Gól: L. M. Kastrati (80.), Karamoko (89.) ill. Ambrose (8.)

Sárga lap: Schön (39.), Christensen (81.), L. M. Kastrati (85.) ill. Koszanovics (32.), Tajti (39.), Ambrose (49.)

Ha a statisztikák számítanának bármit is egy magyar bajnokin az idei szezonban, akkor a Vidi úgy fogadhatta volna az Újpestet, hogy nagy eséllyel itthon tartja a pontokat. Az utóbbi két évben ugyanis az egymás elleni bajnokikon egyszer sem nyert a vendég, két kivétellel a hazai egylet örülhetett. A Fehérvár FC jó formájában is bízhatott az Újpest ellen, és nem is kezdett rosszul annak ellenére, hogy két meghatározó játékosa, Fiola Attila és Kalmár Zsolt továbbra sem volt a kezdőben - utóbbi már a padon helyet kapott. Az első percek fehérvári mezőnyfölényét Kenan Kodro koronázhatta volna meg. A 7. percben Christensen szépen futtatta a balján érkező Kodrót, a bosnyák csatár azonban egy védővel a nyakán 6 méterről Nikolics ölébe lőtt. Be kellett volna verni a ziccert, mert az ellentámadásból Ambrose került helyzetbe Kiss Tamás beadása nyomán, a 21 éves nigériai támadó pedig Csongvai mellől, 10 méterről ballal tette fel a labdát a bal felső sarokba, 0-1. A 14. minutumban Ambrose újfent főszereplő volt, zavart okozott a védők között, Onovo zavartalanul bólintott közelről a kapuba, de a helyzetet les előzte meg, a gólt nem adták meg. A gól megfogta a Vidit, a lilák pontos passzokkal, lendületesen robogtak át a fehérvári középpályán és védelmen, igaz, újabb komoly gólveszélyt nem alakítottak ki. A félidő derekán újra a piros-kékek birtokolták többet a labdát, s miközben a lábát fájlaló Tóth Balázst ápolta az egészségügyi stáb, Bartosz Grzelak magához hívta fiait, gyors utasításokkal próbálta agilisebb játékra sarkalni játékosait. A 33. percben Christensen szabadrúgása nyomán Szerafimov fejelte földre a labdát, Nikolics jó helyen állt, magához ölelte. Nehéz dolga volt a Vidinek a szünetig, mert az Újpest teljesen visszaállt, minden játékosa saját térfelén állomásozott, a fehérváriak így nem egykönnyen találtak rést.

Fordulás után Csoboth Kevin távoli lövése huhogtatta meg a publikumot, centiméterekkel tévesztett célt. Az ellenakcióból aztán Bese Barnabás villant, jobbról húzott befelé, és az ötös sarkáról. ballal tekert a hosszú sarok felé, Nikolics vetődve ütötte a mezőnybe a labdát. Fölényben futballozott a Vidi, azonban a középpályáról, főként Florestől indított labdák zömében pontatlanok voltak, így nem jutottak el a támadókhoz. 15 perce küzdöttek a felek a második félidőben, mikor feltévedt a tizenhatosig az Újpest, Tajti ballal a felsőlécet trafálta telibe. Ezután frissített Bartosz Grzelak, Kalmár és Kastrati szállt be. Lirim M. Kastrati meg is húzta a bal szélt, remekül centerezett, amire Schön erőszakosan érkezett, a kivetődő Nikolics-kapus elkaszálta. Andó-Szabó játékvezető azonnal büntetőt ítélt, de a VAR utánanézett, és utánanyúlt, a bíró visszavonta az ítéletet. Támadásban maradt a Videoton, Kodro ígéretes balos lökete szögletre vágódott egy újpesti védőről. Sőt, a 75. percben ajtó-ablak helyzetben találta Kodrot az aktívan futballozó Christensen labdája: középről, 8 méterről tisztán lőtt a jobb kapufa mellé... Alig egy perccel később Christensen 17 méterről vette célba a jobb alsót, Nikolics vetődve tolta ki a labdát. Rögtön ezután Kodro húzott befelé balról, jobbal küldte kapura a labdát, a felső lécről a gólvonal elé vágódott, majd az ebből születő szöglet nyomán Kalmár a sarokrúgásból tekert a keresztléc tetejére. Érett a fehérvári gól. A 80. percben rendkívül látványos és lendületes támadás végén Schön Szabolcs tekerte be varázslatosan a labdát laposan, éppen a berobbanó Lirim M. Kastrati elé, aki egyből a hálóba vágta, 1-1. Az egyenlítő gól után az Újpest kissé beszorította a Vidit, majd, miután nyugodtabban kezdtek focizni a hazaiak, máris az Újpesti kapu előtt termettek. Sőt! A 88. percben beállt Mamoudou Karamoko egy minutummal később mellre vett egy labdát 7 méterre a kaputól, majd félfordulatból ballal a jobb felsőbe vágta, még mielőtt az leesett volna. Fordított a Vidi, 2-1. A hétperces hosszabbításban az Újpest négyet cserélt, Ganea pedig a bal kapufára fejelt.

Győzelmével a Vidi megelőzte a Debrecent és a Diósgyőrt is, fellépett a tabella ötödik helyére.