A Volán talán ilyen hétvégét még története során sohasem produkált. Pénteken igazi rangadóra volt kilátás, hiszen a rekordbajnok Klagenfurt érkezett a Raktár utcába. Az osztrákok kemény harcmodora azonban nem nagyon ízlett a hazaiaknak, a sok kiállítással és verekedéssel tarkított mérkőzésen 7-1-re kapott ki a Fehérvár. A szombati, Asioago elleni találkozó előtt nagy kérdés volt, hogy a nagy pofon után mennyire tudja összekapni magát a kék-fehér társaság. Nos a kérdés megválaszolására nem kellett sokáig várni, ugyanis az ötödik perc elején sikerült megszerezni a vezetést Bartalis révén, majd néhány perc múlva emberhátrányban ugrott ki a magyar támadó és lőtte be a ziccert. Lendületbe jött a Volán, a harmad végén két emberelőnyös góllal gyakorlatilag eldöntötte a nyitott kérdéseket. A 4-0-ás első játékrészt követően sem állt meg a Fehérvár, a középső harmadban még ötöt vágott, az olaszok csak a harmadik húsz percben tudtak szépíteni valamelyest, de a kiütéses végeredményt nem tudták elkerülni, 10-2-re nyert a Fejér vármegyei együttes.

– Az biztos, hogy egy őrült hétvége volt. Annak nagyon örülök, hogy a szurkolóinkat ki tudtuk szolgálni egy ilyen Klagenfurt elleni mérkőzés után. Lőttünk rengeteg nagyon szép gólt, élveztük a találkozót, jól védett a kapusunk, több mesterhármast is szereztünk, úgyhogy nem tudok többet mondani, mint hogy boldog vagyok azért, ahogy lereagáltuk a KAC elleni pénteki pofont – kezdte értékelését Kis Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.ó, majd kitért a péntek éjszakai vívódására. –Nagy kihívás volt, nem is aludtam nagyon éjszaka, gondolkoztunk sokat, de végül nem nyúltunk bele a csapatba, hiszen ez az összeállítás hozta eddig is az eredményeket. Előfordulhatnak rosszabb mérkőzések, sajnos a klagenfurti is ebbe a kategóriába tartozott. De látszik, hogy ez a csapat képes arra, hogy úgy játsszon, ahogy szombat este.

A Fehérvár háza táján akadt jó néhány bravúros teljesítmény, McGauley és Atkinson triplázott, Roy gólpassza mellett több nagy védést is bemutatott, Hári öt ponttal zárt. Bartalis István sem zárt rosszul, ő lőtte az első két gólt a szombati mérkőzésen.

– Pénteken nagyon rosszul kezdtünk és rosszul is játszottunk. Fontos volt, hogy szombaton úgy kezdjünk, ahogy normális esetben szeretnénk. Az, hogy ennyi gólt lett, ennek örülök abból a szempontból, hogy kiszolgáltuk a közönséget. Lényeges volt, hogy minél hamarabb legyen nálunk a vezetés. Aztán emberhátrányban a kapuig tudtam menni, ott pedig már csak be kellett lőni a helyzetet. Ez egy elég érdekes hétvége volt, egyik eset sem jó, az sem, ha ennyivel nyersz, kicsit hamis képet kaphatsz a játékról. Pénteken pedig sokat kaptunk, remélem több ilyen nem lesz – zárta gondolatait Bartalis István.