Általában nem sok jóra számíthatnak a vendégek az Audi Arénában. Értelemszerűen veretlen saját csarnokában a tavalyi bajnokságban az első helyen záró zöld-fehér alakulat. Más kérdés, hogy idén egyszer már betlizett a BL-ben menetelő gárda, meglepetésre a Motherson-Mosonmagyaróvár otthonában kaptak ki a 2. fordulóban.

Jellemzően tíz-húsz gól közötti különbséget alakítanak ki a hazai mérkőzésein, úgyhogy kifejezetten nehéz csata vár Horváth Roland tanítványaira, akik az idei első győztes mérkőzésüket követően találkoznak a 17-szeres bajnokcsapattal.

A tavalyi szezonban előbb a Köfém Sportcsarnokban csaptak össze, ezen a mérkőzésen 33-21-es győri siker született, míg tavasszal, a folyók városában sem termett sok babér az Albának, 35-23-ra nyertek az akkor a Bajnokok Ligája Final Four-ra készülő házigazdák. Ezen a meccsen Afentaler Sára hat góljával bizonyult a legeredményesebb fehérvári játékosnak. Az amúgy győri nevelésű jobbátlövő idén is szorgosan rémisztgeti a kapusokat, a házi góllövőlistán jelenleg 28 góllal áll a 33 találatos Utasi Linda mögött a második helyen.

Mindenesetre a múlt vasárnap a Kozármisleny KA ellen megszerezte első idei győzelmét a Fehérvár, és ez jó alapot, s nem utolsó sorban önbizalmat adhat a folytatásra. A Győr elleni mérkőzés arra feltétlenül jó lehet az egész csapat számára, hogy gyakoroljanak, és olyan taktikai figurákat csináljanak, amelyeket más mérkőzéseken, illetve edzésen nem tudnak végrehajtani. Ezen kívül pedig arról is szólhat ez hatvan perc, hogy építhetik tovább a játékukat, még akkor is, ha nem ők a favoritjai a párosításnak.

- Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de nem feltett kezekkel fogunk odamenni, szeretnénk megnehezíteni a Győr dolgát. Azt gondolom, elindultunk a jó úton, ezt szeretnénk tovább folytatni. Mindig nagy élmény ilyen szintű BL-csapat ellen játszani. – fogalmazott az irányító Besszer Borbála, aki szép lassan kezdi utolérni magát tavalyi sérülése után.

A 21 esztendős, Bruna Zrnic egyre több szerepet kap Horváth Rolandtól, és úgy tűnik megpróbál ezzel élni, bizonyította ezt többek között a már említett Kozármisleny KA elleni mérkőzésen, ahol négyszer vette be a kaput.

- A Győr az egyik legjobb csapat a világon, de azért megyünk oda, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek. Tisztában vagyunk azzal a minőséggel, amit ők képviselnek, célunk, hogy minimalizáljuk a könnyű góljaik számát és megnehezítsük a dolgukat. – hangsúlyozta.