A transfermarkt.de játékospiaci portál szerint az NB I legnagyobb keretértékű csapata a Ferencváros (48.2 millió euró) utazott a listán harmadik Puskás Akadémiához (10.95 millió euró). A felcsútiak számára jó előjel volt, hogy ők voltak az egyetlen csapat a jelenlegi mezőnyben, amely a legutóbbi két bajnokiján le tudta győzte az FTC-t - mindkétszer 2–1-re. A statisztikát boncolgatva a PAFC pályaválasztása mellett ez volt a 13. bajnokijuk, hat döntetlen mellett, négy felcsúti és két a ferencvárosi siker született.

Mindenesetre a Fejér vármegyei együttes semmit nem bízott a véletlenre, a héten „mini” edzőtáborban voltak Hévízen. Itt nemcsak a taktika gyakorlásán és a közösség erősítésén volt a hangsúly, hanem már a Fradi elleni párharcra is gőzerővel készültek.

Kóstolgatták egymást a felek az első tíz percben, és némileg többet kezdeményezett, és esetenként beszorította ellenfelét a Ferencváros, ez láthatóan meglepte a PAFC legénységét. Majd a 11. percben egy szöglet után a kipattanót Abu Fani ívelte be, az ötösön Ibrahim Cissé Artem Favorovra fejelte a labdát, az onnan a kapu közepébe pattant volna, de a visszavetődő Markek Tamás óriási bravúrral hárított. A folytatásban sorozatban lőtte Fradi a szögleteket, és az ötödik után előnybe is került a 19. percben. Abu Fani a baloldalról lőtte be, Alekszandar Pesics megcsúsztatta, a labda elsuhant az ötösön a lábak előtt, de a szemfüles Kristoffer Zachariassen egy méterről besodorta a kapuba, 1-0. A 27. percig kellett várni az első igazán veszélyes hazai helyzetre, Favorov 13 méteres lövését tenyerelte szögletre Dibusz Dénes. Az első félóra után Brandon Ormonde-Ottewill kezéhez ért a labda, vizsgálta ugyan a VAR, de sem büntetővel, sem lappal nem járt az eset. Kiegyenlített volt a játék, ám a kapuk a szünetig igazán nem forogtak veszélyben. A PAFC jobban zárta a passzsávokat, a vendégek pedig ettől függetlenül biztosan álltak a lábukon, kontroll alatt tartották a találkozót.

A pihenőt követően egy kezdett a vendégcsapat, ahogy az első játékrészben, letámadták házigazdáikat, és már a térfelükön megpróbálták a labdaszerzést. Ennek ellenére az 57. percben egyenlített a PAFC, Brandon átadását Nagy Zsolt sarokkal Lamin Colley elé tálalta, a gambiai csatár pedig jobbal 6 méterről a kapu közepébe lőtt, 1-1. A zöld-fehéreket a kapott gól láthatóan kizökkentette a az általa diktált ritmusból, és ennek eredményeként nem sok hiányzott ahhoz, hogy Nagy Zsolt előnyhöz juttassa a felcsúti együttest, 15 méteres lövése a felső lécen csattant, Dibusz csupán szemmel verte a labdát, de szerencséje volt ebben az esetben. A 82. percben ugyan ismét betaláltak a zöld-fehérek, de hiába lőtte Zachariassen passzát a jobb alsó Marquinhos, mindez lesről történt. A Fradi ugyan igyekezett, de a győztes gól a 93. percben Luciano Slagveer lábában maradt, amikor az ötösről mellé sarkallta Mikael Soisalo beadását.

Jegyzőkönyv:

Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)

Felcsút, Pancho Aréna, 3525 néző

Vezette: Bogár Gergő (Márkus Tamás, Berényi Ákos)

Puskás Akadémia FC: Markek – Maceiras, Szolnoki, Stronati, Brandon – Corbu, Favorov, Plsek – Levi (Soisalo, 68.), Colley (Gruber, 68.), Nagy Zs. (Slagveer, 86.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, Botka (Gojak, 76.), Cissé, Ramírez – Makreckis, Abu Fani – Zachariassen, Marquinhos, Traoré (Lisztes, 76.) – Pesics. Vezetőedző: Dejan Sztankovics

Gól: Colley (57.), ill. Zachariassen (19.)

Sárga lap: Szolnoki (42.), Colley (45+1), Nagy Zs. (60.), Stronati (78.), ill. Makreckis (84.)