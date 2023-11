Az első negyedben jól tartotta magát a címvédő otthonában a fehérvári együttes, azonban a második tíz percben a Falco játszott jobban, az Albának volt egy háromperces kosárcsendje is, így szünetben 19 pont volt a differencia a két gárda között. A második félidő sem úgy indult, ahogy kellett volna, innen pedig már nem volt visszaút, a Szombathely 108-75-ös sikerével megszakította a Fehérvár bajnoki veretlenségét.

– Először is gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek. Gratulálok a szurkolótáruknak is, mert remek hangulatban játszhattunk. A saját szurkolóinknak pedig nagy köszönet, hogy hétköznap is ennyien elkísértek minket. A mérkőzés igazából a 2. negyedben dőlt el, ahol nagyon sok eladott labdánk volt, és elől-hátul rossz döntéseket hoztunk. Utána pedig mintha nem találtuk volna magunkat, sajnos nem játszottunk jól. Nincs kifogás, nem taktikában hibáztunk, nem a saját arcunkat mutattuk ma a pályán. Elszenvedtünk egy vereséget, amiből tanulnunk kell, ez egy meccs az alapszakaszból, és ne feledjük, hogy a legfontosabb hogyan fejezzük be a bajnokságot. Dolgozunk, fejlődünk, és remélem még jövünk Szombathelyre – értékelt az Alba honlapjának Alejandro Zubillaga vezetőedző.