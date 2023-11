NKA Universitas Pécs - Arconic-Alba Fehérvár 80-86 (20-27, 18-19, 23-14, 19-26)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya

Játékvezetők: Benczur Tamás, Györfy Rúben, Farkas Gábor (Farkas Zoltán)

NKA Pécs: Kerpel-Fronius G. 18/6, Luzaics 15/9, Benke K. 3, Durmo 25/6, Herger 3/3. Csere: Meleg 6, Scherer 5/3, Lados 5/3, Rátgéber -. Vezetőedző: Goran Tadic

Alba Fehérvár: Chambers 9, Kass 3/3, Barnett 16/6, Philmore 27/12, Dickey 7. Csere: Vojvoda 10/3, Balogh M. 3/3, Takács Mi. 3/3, Roberts 8/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

A Pécs kezdett aktívabban, 6-0-ra vezettek a baranyaiak, amikor az Alba két és fel perc eltelte után gyűrűt talált. Philmore és Kass Balázs kosaraival zárkóztak a fehérváriak, majd az amerikai Philmore Durmoval vetélkedett. A 7. percig vezetett a hazai egylet, amikor Vojvoda egyenlített, 18-18. Chambers büntetőivel vette át a vezetést az Alba, s az utolsó percben tovább növelte előnyét, 20-27.

A második negyed elején Luzaics triplájával kapaszkodott az NKA Pécs, de aztán megtorpantak a hazaiak, az Alba pedig araszolt előre. A 15. percben aztán öt pontra jött fel a házigazda, de ennél közelebb nem tudott férkőzni a nagyszünetig, 38-46.

Philmore középtávoli kosara nyitotta a harmadik etapot, majd Barnett pontos dobása után felváltva hibázták el támadásaikat a felek. Kerpel-Fronius lendítette be a pontgyártást újra, közelített a Pécs. Sőt, a negyed vége előtt Durmo kosarával fordított is, 61-60.

A záró periódus is bővelkedett izgalmakban, felváltva vezettek a csapatok, egyik sem tudott meglépni a másiktól. Majd aztán Barnett és Chambers hátára vette az Albát, s ötpontos előnyt kovácsoltak. Kapaszkodott a Pécs, és újra egalizált, 73-73. Sőt, amíg az egyenlítő Kerpel-Fronius egy triplát is elsüllyesztett, addig Dickey csak egy büntetőt értékesített.Két perccel a vége előtt a hazaiak kerekedtek felül, de nem tudták kihúzni. A 27 pontot termelő Isaiah Philmore egymást követően két támadást is hárompontossal zárt. Az Arconic-Alba Fehérvár aztán már nem engedte ki kezei közül a meccset, 80-86 arányban nyert, s továbbra is hibátlan a bajnokságban, a tabella élén áll.