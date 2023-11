Kisvárda Master Good SE – Alba Fehérvár KC 30-31 (14-17)

Kisvárda, 350 néző

Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József

Kisvárda Master Good SE: Mátéfi D. – Gém 2, Karnik Sz. 7(1), Kovalcsik B. 4. Szabó Lili, Juhász Gréta 4, Mérai 4. Csere: Torda (kapus), Bucsi 1, Siska 1, Novak 4 (1), Makkai, Makó 2, Akijama 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett – Zrnic, Szmbatjan 9 (1), Kövér, Besszer 5, Sulyok, Takó 6. Csere: Utasi 5, Afentaler 5 (1), Kocsis B., Szemes 1. Vezetőedző Horváth Roland

Kiállítások: 6, ill. 14 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

A sérült gólzsák Katarina Sztosicsot kénytelen volt nélkülözni az Alba Fehérvár KC együttese. Ez már csak azért is volt felettébb kellemetlen, mivel a két csapat tavalyi találkozóin a szerb válogatott átlövő összesen 15 góllal terhelte meg a várdaiak hálóját.

Közel másfél perc elteltével Takó Viktória nyitotta meg a gólok sorát, melyre pontosan egy perc múlva Mérai Maja válaszolt. A folytatásban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, bár Bruna Zrnic hiába mehetett egyedül a hazai kapura Mátéfi Dalmában akadt el a lövése, és ezt követően először a meccsen kétgólos előnyt harcolt ki a házigazda Juhász Gréta révén, 5-3. Nem tartott azonban sokáig a hátrány, mivel a 9. percre egalizált Afentaler Sára. Ismét teljesen nyílt lett a csata, nem szabadultak egymástól a felek, és gólra gól született. Majd a 14. percben Takó hosszú idő után újfent előnyhöz juttatta az Albát, sőt Utasi Linda betörésből mindezt kettőre növelte, 7-9. A 18. percben mindkét oldalon kimaradt egy-egy hétméteres, a hazaiaktól Karnik Szabina, míg az Albából Tamara Szmbatjan tékozolta el lehetőségét. Ez azonban nem zavarta meg a fehérváriakat, állandóvá vált a háromgólos vezetésük, 9-12. A félidő hajrájában próbálta vendégeit utolérni a Várda, de Tóth Nikolett jól állta a sarat a kapuban, és támadásban is stabilnak tűntek, Takóval pedig láthatóan nem tudtak mit kezdeni, a szélső a szünetig hatszor talált be.

Besszer Borbála szerezte a második játékrész első gólját, bár túlságosan sokáig nem örülhetett, mert Kovalcsik Bianka rögtön szépített, 15-18. Hasonlóan alakult a játék képe, mint az első félórában, igaz közelebb férkőzött, és feljött két gólra a Várda. Az nem tett jót az Albának, hogy egymás után kétszer kerültek emberhátrányba, ebből különösebben nem profitált a Kisvárda, Szmbatjan viszont sistergős góllal lepte meg Mátéfit. Ettől függetlenül a következő akció végén Akijama Natsumi kettőre csökkentette csapata hátrányát, 20-22. Innentől feljavult a Várda védekezése, és támadásban is eredményesebb lett, így Makó Zoé a 42. percben kiegyenlített, 22-22. Nem sokáig bánkódtak Horváth Roland tanítványai, és két perc alatt újfent kettővel vezettek Besszer és Szmabatjan góljaival. Nehezen tudott szabadulni üldözőitől az AFKC, de megkísérelte tartani a távolságot az utolsó tíz percre. A hajrára harmadik kiállítása után elvesztette az öt gólig jutó Utasit a Fehérvár, de Szmbatjan az emberhátrány dacára is betalált, 27-28. Három perccel a vége előtt Kövér Luca került a büntetőpadra, és a végjátékra Novak Erin hetesből megint egy gólra hozta fel a Várdát, 30-31. Négy másodperccel a lefújás előtt Józsa Krisztián időt kért, de ez már nem számított, mert nem tudta megakadályozni az Alba első idegenbeli sikerét.

- Nagyon örülök a győzelemnek, nagyon megérdemeltük már ezt a sikert. Jó csapat otthonából sikerült elhoznunk a két pontot, ebből erőt meríthetünk a folytatásra. – mondta felszabadultan a találkozó után Horváth Roland a Fehérvár mestere.