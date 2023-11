2022. február 20. Ekkor verte meg a Volán legutoljára a Salzburgot, azóta volt itt döntős és playoff párharc is, de fehérvári siker nélkül telt ez az elmúlt majd két év. A két csapat ebben a szezonban már összefutott egymással, akkor egy sokáig szoros rangadón az RBS 7-3-ra nyert a Raktár utcában. Az azóta eltelt időben mindkét gárda folyamatosan az élmezőnyben helyezkedik, az osztrákok érom ponttal többet gyűjtve állnak jelenleg az élen. A válogatott szünet után mindkét csapatnál akadtak vereségek, a Fehérvár egy győzelem egy siker sormintát követi, ezt azonban szeretnék megtörni a kék-fehérek Salzburgban.

– Azt soha nem szeretnénk hagyni, hogy egy rosszabb mérkőzést egy hasonló rosszabb kövessen, valamiféle folyamatosságot szeretnénk megtartani és azokat győzelmek formájában szeretnénk reprodukálni. A csapat karakterét mutatja, hogy egy vereség nem küldi őket padlóra. Persze vannak olyan mérkőzések, ahol hiába játszol jól, nem tudsz nyerni, de szeretnénk ezt az egy vereség egy győzelem sormintát megszakítanánk sikerekkel. Ezen dolgozunk, ez függhet a mentális állapotunktól, hozzáállásunktól is, az alapszakasz felénél járunk, a playoffban folyamatosságot kell majd produkálnunk, hiszen ott minden találkozó ki-ki mérkőzés lesz. Az alapszakasz következő részét arra használjuk fel, hogy playoff mentalitással és hozzáállással álljunk ki minden mérkőzésre és minél kevesebb lehetőséget adjunk az ellenfélnek gólszerzési lehetőségekre – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Egy keddi győzelem két sorozat megszakadását is jelentené, hiszen a bikák elleni nyeretlenséget küzdené le már a Volán, valamint a gárda ismét gyűjtene egymás után két sikert is. A helyzet azonban nem egyszerű, hiszen rengeteg sérülés hátráltatja a Fehérvárt.

– Elég régen játszottunk velük, még szeptemberben, mindenki tudja, hogy nem jó a rekordunk a Salzburg ellen és mindenkinek ott van a fejében, hogy ideje lenne elkapni őket. Nem ezt fogjuk hangsúlyozni, nem ez lesz a fő motivációnk, a saját játékunk van az előtérben. Fej-fej mellett haladunk az idei bajnokságban, ahhoz viszont, hogy előzzünk, most már meg kell őket verni. Nem lesz egyszerű dolgunk, sokat utazunk majd a mérkőzés napján, ahogy leszállunk a buszról, egy erős Salzburg vár majd ránk. Hasonló, fegyelmezett védekezést szeretnék magunktól látni, úgy, ahogy a Linz ellen tettük. Ők se adnak majd sok lehetőséget nekünk, a kisebb hibáikat kell kihasználnunk, fontos lesz a jó védekezés. Hátul nagyon megfogyatkoztunk, ez nem könnyíti meg a helyzetünket, de a csatároknak is ki kell venniük a részüket, mint csapat kell kompaktan, fegyelmezetten játszanunk. Az összeállításunk mostanában állandóan változik, elsősorban a sérülések tizedelnek minket. Sajnos nem kisebb sérülésekről van szó, hosszabb időre dőltek ki a hátvédeink. Több hétbe telik a felépülések. Megpróbáljuk kihozni a legtöbbet a helyzetből, felhívunk majd a Titánokból is játékosokat, de beszélünk majd a stábukkal, hiszen ők sem állnak túl jól a hátvédeket illetően. Nem lesz egyszerű, elképzelhető olyan csatár, akinek védőt kell majd játszania. Remélem, ez a sérüléshullám a több jégidő miatt nem érinti majd az egészséges játékosainkat.