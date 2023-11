Aqvital FC Csákvár - Nyíregyháza Spartacus 1-7 (0-3)

Csákvár, 200 néző

Vezette: Rúsz Márton (Punyi Gyula, Márkus Péter)

AFC Csákvár: Pécsi – Nathaniel, Papucsek (Babós, 53.), Karacs, László N. (Gregor, 53.) – Szakály D. (Juhász, L., 75.), Mészáros D., Major M. (Gazdag V., 64.) – Tamás N., Nagy Z. (Simon A., 46.), Baracskai. Vezetőedző: Tóth Balázs.

Nyíregyháza: Dala – Farkas B. (Németh B., 80.), Alaxai, Gengeliczki, Tamás O. – Sigér Á., Kesztyűs B. – Kovácsréti (Gresó, 74.), Nagy D. (Herjeczki, 64.), Géresi (Pataki, 73.) – Ramos (Novák, 64.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Simon A. (68.), ill. Géresi (5., 20., 72.), Ramos (4.), Nagy D. (49.), Kesztyűs B. (54.), Novák (69.)

Teljesen beragadt a rajtnál a vendéglátó, lényegében még el sem hangzott a szokásos „éljen, éljen!”, és már kétgólos előnybe került szabolcsi legénység.

Előbb egy szöglet utáni tömörülésből a 4. percben Myke Ramos Bouard középrőL, 10 méterről úgy lőtt a hálóba, hogy a labda egy védőn még irányt is változtatott, 0-1. Alig telt el egy perc, és jött a második, a középkezdést követően Mészáros Dávid adta el a labdát, Ramos megszerezte, átjátszotta Géresi Krisztiánnak, akinek 10 méterről a jobb sarokba lőtt, 0–2. A 11. percben szépíthetett volna Szakály Dénes, de 8 méterről megküldött fejesénél Dala Martin hatalmasat védett. Majd a 20. percben jött az újabb hidegzuhany, Karacs Dániel vesztett labdát a saját térfélén, Ramos Géresihez passzolt, aki 15 méterről a jobb sarokba továbbított, 0–3.

A szünet után sem lett jobb a helyzet, a 49. percben formás nyírségi támadás futott végig a pályán, Géresi átadásával Kovácsréti Márk futott le a bal oldali alapvonalig, majd a hosszú sarok felé ívelt, az érkező Nagy Dominik pedig 5 méterről fejelt a hálóba, 0-4. Az 54. percben egy eladott labdából indult a Nyíregyháza akciója, melynek végén Nagy Dominik passzából Kesztyűs Barna futtából hatalmas gól ragasztott a jobb felső sarokba, 0-5. A 68. percben szépített az AFC, Babós Levente beadását fejelte a gólvonal mögé Simon András, 1-5. Azonnal érkezett a válasz, a középkezdés után Herjeczki Kristóf jobb oldali beadása Novák Csanádról pattant be a labda, ezt követően pedig Géresi harmadszor is betalált 3 méterről, 1-7.